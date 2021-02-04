【河洛党史故事】捐献飞机大炮 支援抗美援朝

抗美援朝时期，前线将士们浴血奋战，洛阳人民身在后方心系前线，各界人士奔走宣传、筹备物资，竭尽所能为前线做好服务。

抗美援朝时期，前线将士们浴血奋战，洛阳人民身在后方心系前线，各界人士奔走宣传、筹备物资，竭尽所能为前线做好服务。

1950年10月，中国人民志愿军入朝之后，洛阳就掀起了声援抗美援朝的热潮，如开展签名运动、出版刊物等。

1951年2月，志愿军归国报告团到达洛阳，向洛阳各界人士报告志愿军抗美援朝的英雄事迹，当时去听报告的就有2万多人。

同一时期，我市接到河南省抗美援朝分会的紧急通知，需要立刻准备20辆胶轮大车，每辆大车配4匹骡子。通知上有8个字：任务急迫，越快越好。

为此，我市成立了援朝物资筹办小组，将木作业公会、骡马业公会、烘炉业公会、纺绳业公会等相关行业公会召集起来，尽最大努力筹备。当时的洛阳百业待兴、物资匮乏，但相关行业公会主动承揽任务，最终圆满完成筹备任务。

1951年6月1日，中国人民抗美援朝总会向全国人民发出捐献飞机大炮的号召。在市工商业联合会的主持下，全市6700多户工商业者踊跃参加，不到20天就捐了1架“洛阳工商号”战斗机。此外，伊川县踊跃捐款，超额完成购买“伊川号”战斗机的任务；宜阳县捐款购买了1架“宜阳号”战斗机和1门“宜阳号”大炮。

1951年8月，市妇联成立了由19人组成的捐献推进委员会，除了钱款，还捐了钢笔、茶具等物品。基层妇联为志愿军做袜子8000双、棉衣1200套，纺麻绳1000多公斤。

与此同时，抗美援朝极大激发了洛阳人民增产节约、支援前线的积极性和创造性，以“增加生产、繁荣经济、保证供给、支援前线”为内容的劳动竞赛运动蓬勃兴起。（记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽）