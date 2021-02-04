洛阳市市场监管局针对老百姓关注度较高的15种食品进行抽检

您最关心啥，市场监管部门的执法人员就抽检啥！4日至6日，针对老百姓关注度较高的15种食品，市市场监管局委托第三方检测机构，在全市范围内分组进行了靶向性监督抽检。

抽取食用油样本

您最关心啥，市场监管部门的执法人员就抽检啥！

4日至6日，针对老百姓关注度较高的15种食品，市市场监管局委托第三方检测机构，在全市范围内分组进行了靶向性监督抽检。记者跟随其中一组工作人员进行记录。

不挑品牌，不选商户，随机抽取样本

4日9时30分，负责抽检的中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司抽检人员和市市场监管局、老城区市场监管局执法人员一起，来到老城区一家大型农贸批发市场，这里售卖有米、面、油、调味品等。

执法人员随机进入一家售卖大米的商铺，这里有东北五常大米、长粒香等多个品种的商品。执法人员亮明执法证件，告知商家要进行国家食品安全监督抽检，并要求其提供营业执照、食品生产经营许可证等证照，用于确认被抽检的商品是否属于法定资质允许生产经营的食品。