核酸检测，您准备好了吗

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昨日，市委新冠肺炎疫情防控工作专题会议提出，要制定全员核酸检测应急预案，确保随时能立即启动。目前，我市有43家医疗机构可以做核酸检测。做核酸检测有哪些注意事项？一起来看。
昨日，市委新冠肺炎疫情防控工作专题会议提出，要制定全员核酸检测应急预案，确保随时能立即启动。目前，我市有43家医疗机构可以做核酸检测。做核酸检测有哪些注意事项？一起来看。
检测方法
●口咽拭子
在采样时，采集人员将一根像棉签一样的拭子伸进被采集者的口腔，越过舌根，在两侧扁桃体和咽后壁上擦拭。
●鼻咽拭子
在采样时，采集人员将拭子贴着被采集者鼻孔进入，沿下鼻道的底部向后缓缓深入，待拭子顶端到达鼻咽腔后壁时，轻轻旋转。
必检人群
近期从中高风险地区来(返)洛人员、密切接触高风险群体的重要场所工作人员、接触外来人员可能性较大的行业从业人员。
注意事项
预约
在“健康洛阳”微信公众号或健康洛阳App上进行预约。
准备
带好身份证或户口簿，同时准备一个备用口罩和纸巾。
尽量不乘坐公共交通工具，建议步行、骑行到检测点。
采样前2个小时请勿进食；采样前30分钟请勿吸烟、喝酒、嚼口香糖等。
排队
全程戴口罩，不触摸口罩表面；自觉排队，减少交谈，保持1米以上距离。