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核酸检测，您准备好了吗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.07 09:22

　　昨日，市委新冠肺炎疫情防控工作专题会议提出，要制定全员核酸检测应急预案，确保随时能立即启动。目前，我市有43家医疗机构可以做核酸检测。做核酸检测有哪些注意事项？一起来看。

　　检测方法

　　●口咽拭子

　　在采样时，采集人员将一根像棉签一样的拭子伸进被采集者的口腔，越过舌根，在两侧扁桃体和咽后壁上擦拭。

　　●鼻咽拭子

　　在采样时，采集人员将拭子贴着被采集者鼻孔进入，沿下鼻道的底部向后缓缓深入，待拭子顶端到达鼻咽腔后壁时，轻轻旋转。

　　必检人群

　　近期从中高风险地区来(返)洛人员、密切接触高风险群体的重要场所工作人员、接触外来人员可能性较大的行业从业人员。

　　注意事项

　　预约

　　在“健康洛阳”微信公众号或健康洛阳App上进行预约。

　　准备

　　带好身份证或户口簿，同时准备一个备用口罩和纸巾。

　　尽量不乘坐公共交通工具，建议步行、骑行到检测点。

　　采样前2个小时请勿进食；采样前30分钟请勿吸烟、喝酒、嚼口香糖等。

　　排队

　　全程戴口罩，不触摸口罩表面；自觉排队，减少交谈，保持1米以上距离。

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[ 责任编辑：苑曼琳]
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