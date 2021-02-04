疫情防控不大意 外出就餐要注意

疫情防控期间，衣食住行都要格外注意，尤其是外出就餐。非必要不聚餐，如果确有需要，应当注意些什么？公筷公勺该如何正确使用？

疫情防控期间，衣食住行都要格外注意，尤其是外出就餐。非必要不聚餐，如果确有需要，应当注意些什么？公筷公勺该如何正确使用？昨日，记者带着这些问题，采访了洛阳市第一人民医院呼吸与危重症医学科副主任昝国欣。

问题一：特殊时期外出就餐，有哪些注意事项？

昝国欣：现在不提倡外出聚餐，确有需要的话，应确定同桌就餐人员的健康状况，选择卫生条件比较好的餐厅。如果有条件，可以错峰就餐或预约点餐，避免拥挤。

就餐前后，要用流动的清水彻底清洗双手，或用随身携带的酒精棉片或免洗手消毒液进行手部消毒；座位之间要保持一定间距；结账时，最好采用无接触式的电子支付方式。

问题二：外出就餐时，如何正确使用公筷公勺？

昝国欣：两人以上共同用餐，应当使用公筷公勺，或实行分餐制。如果餐厅没有主动提供公筷公勺，就餐者可以要求其提供。

有些人认为，吃火锅的时候，食材在煮沸的锅底中烫涮，没必要使用公筷。事实上，火锅食材煮沸需要一定时间才能起到消毒作用，所以吃火锅的时候，也应当使用公筷公勺。

有的人外出就餐时，习惯自行携带筷子、勺子，并觉得这样也能起到与公筷公勺相同的作用。其实，“带筷一族”的确能避免公用餐具清洗消毒不到位的问题，但不能防止在围桌合餐时交叉感染病菌。为了您和他人的健康，一定要使用公筷公勺。

问题三：进餐时没戴口罩，突然想要打喷嚏、咳嗽该咋办？

昝国欣：在进餐过程中，突然想要打喷嚏或者咳嗽，应当背过身，远离他人，用手肘部或手帕、纸巾掩住口鼻，并及时将使用后的纸巾对折，污染面朝里扔进垃圾桶里，手帕也要按此方法对折后妥善保存，回家后及时清洗和消毒。（记者 仝景菁 通讯员 艾金宝 宫泽慧）