洛阳市警方依法严打妨害疫情防控违法犯罪行为

5日，市公安局发布通告，依法严厉打击妨害疫情防控违法犯罪行为。

5日，市公安局发布通告，依法严厉打击妨害疫情防控违法犯罪行为。

根据相关法律法规，在我市新冠肺炎疫情防控期间，凡有下列行为之一的，我市警方将依法予以严厉打击处理，构成违反公安行政管理行为的，依法从严处罚；构成犯罪的，依法从严追究刑事责任。

●来自疫情中高风险地区人员、新冠肺炎感染者、疑似感染者及被确定为密切接触者或次密接触者，不报、瞒报、谎报病情、旅居史、接触史、行踪轨迹等涉疫信息，不配合跟踪随访、检疫排查、隔离观察、流行病学调查，妨害防疫工作的；

●进出人员密集场所及采取封闭式管理措施的社区(村)、企事业单位等重点地区，不按规定佩戴口罩且不听劝阻的，拒不执行人员登记、身份核查、体温检测、健康码查验、车辆检查等疫情防控措施，以故意逃避、恶意阻挠、暴力威胁等方法拒绝、阻碍医疗救护人员、防疫人员、人民警察和其他有关部门工作人员依法履行疫情防控职责的；

●阻碍医疗救护人员、防疫人员、人民警察和其他有关部门工作人员采取的防疫、检疫、强制隔离、封锁疫区等防控措施，或强行冲闯警戒带、警戒区等管控区域的；

●新冠肺炎感染者、疑似感染者及被确定为密接者或次密接者，拒绝隔离治疗或隔离期未满擅自脱离隔离治疗的；被确定为密接者或次密接者的共同工作和生活人员，拒不配合所在单位和社区(村)封闭管理防控措施的；

●伪造、变造、买卖核酸检测证明等证明文件，或者买卖、使用伪造、变造的核酸检测证明等证明文件的；

●散布谣言，谎报疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序，编造虚假信息或明知是编造的虚假信息而传播，制造恐慌、扰乱社会秩序的；

●扰乱医疗、防疫工作秩序，侵犯医务人员、防疫工作人员人身安全，故意损毁医疗、防疫财产及设施，扰乱医疗场所秩序的；

●假借疫情防控名义，实施诈骗、敲诈勒索，或冒充国家机关工作人员、医务人员及其他虚假身份招摇撞骗的；

●生产、销售伪劣口罩、防护服、消毒液等防护用品、医用卫生材料或生产、销售用于疫情防控的假药、劣药的；

●拒不执行人民政府发布的有关疫情防控的决定、命令，或实施其他违法犯罪行为，扰乱社会政治稳定和疫情防控工作的。

公安机关鼓励广大群众积极举报涉及疫情防控的违法犯罪线索，共同维护好社会秩序。

举报电话：110（记者 申利超 通讯员 程昊）