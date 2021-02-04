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通过项目调剂 渣土“变废为宝”（万人助万企进行时）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.07 09:06

　　“洪科长，太感谢了。手续已办理完毕，今晚开始运送渣土。”近日，洛龙区信访局督查科科长洪洁汇接到电话，对方是翰泰设计研发产业园项目的负责人，得益于洪洁汇的帮助，他们顺利解决了渣土消纳难题。

　　洪洁汇为何与该项目有联系？这要从洛龙区项目攻坚突击队说起。

　　为扎实推进“万人助万企”活动，洛龙区成立项目攻坚突击队，由32名优秀年轻干部对接32个重点攻坚项目开展专职服务。洪洁汇就是其中一员，她定点帮助洛阳城市建设勘察设计院有限公司的翰泰设计研发产业园项目。

　　通过实地走访，洪洁汇得知该项目地块上堆放有9万立方米渣土，时间久了将影响施工进度。洪洁汇抓紧向有关部门汇报了这一情况，很快收到回音。

　　“听说南山公园景观绿化提升项目施工需要约10万立方米渣土。”洪洁汇笑道，可以通过项目间调剂，让渣土“变废为宝”！

　　洪洁汇联系到南山公园景观绿化提升项目施工方，陪他们多次到现场查看，商议运送渣土的数量和路线。

　　虽然渣土找到了“归宿”，但新问题随之出现。“我们算了算，渣土调运垃圾处理费和监管账户运输费用保证金总共需要160多万元。这是一笔不小的开支。”洪洁汇到市城市管理局渣土管理办公室了解情况后，向有关部门申请建筑垃圾就近回填、直接利用，并协调出具关于监管账户运输费用保证金的相关证明，这样就能省去这两笔钱。

　　洪洁汇多次跑腿，终于帮该企业办理好渣土运送手续，保障项目顺利推进。洪洁汇说，她和其他突击队队员还会围绕项目“围墙外”的事项开展项目服务，协调解决疑难问题，为项目建设保驾护航。（记者 何奕儒 实习生 李玉冰）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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