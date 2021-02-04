洛阳市工信局出台工作方案 依托10项工作措施服务企业（万人助万企进行时）

近日，市工信局发布《“万人助万企”活动工作方案》，将依托10项工作措施，继续强化“服务企业就是服务全市工作大局”和“项目为王”导向，帮助企业切实解决生产经营方面的困难和问题，同时选准一批符合未来产业发展方向、有利于结构优化、具有成长空间的项目，持续着力在优质存量上做大增量，为经济发展提供强有力支撑。

近日，市工信局发布《“万人助万企”活动工作方案》，将依托10项工作措施，继续强化“服务企业就是服务全市工作大局”和“项目为王”导向，帮助企业切实解决生产经营方面的困难和问题，同时选准一批符合未来产业发展方向、有利于结构优化、具有成长空间的项目，持续着力在优质存量上做大增量，为经济发展提供强有力支撑。

●加快推动产业技术创新

强化政策扶持，深化企业服务，推动国家农机装备创新中心和河南省轴承创新中心建设提速提质，新培育一批技术创新示范企业；建立全市工业设计中心培育名单，指导企业完善条件，组织符合条件的企业积极申报国家级、省级工业设计中心。

●积极推动传统产业改造升级

实施新一轮更高水平、更深层次“三大改造”，引导企业广泛采用新技术、新工艺、新设备、新材料促进产品、质量、品牌和效益提升，扩大技术改造有效投资；加快推进宜阳绿色铸造、偃师制鞋等特色产业园区建设，持续开展“智能化诊断进企业”活动，全面提升企业研发、生产、管理和服务智能化水平。

●加快培育战略性新兴产业

加快中原节能环保产业园建设，打造中部地区重要的节能环保产业基地；成立5G产业联盟，推进示范应用；鼓励企业在智能农机、智能矿山等重点领域开展核心技术研发；持续实施“河洛英才计划”等高层次人才引育工程，加强集成电路、电子功能材料等方向的专业人才引进；推进新能源产业上下游、左右链配套合作。

●提高产业链现代化水平

落实产业链链长和产业联盟会长“双长制”，绘制产业链图谱和招商图谱，着力建链、补链、延链、融链、强链，打通产业链、供应链堵点，加快推进产业基础高级化和产业链现代化，推动产业链迈向中高端。

●促进融合发展增强产业内生动力

持续抓好“1+N”工业互联网平台建设，推动先进制造业与现代服务业融合发展，培育打造一批具备“核心制造+综合服务”功能的服务型制造试点；鼓励有条件的企业、院所建立工业设计中心，引导设计企业嵌入制造业链条，提高工业设计服务制造业的水平。