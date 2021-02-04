织网就要环环相扣（河洛谈）

严格管控外地入洛车辆，暂时关闭网吧等人员密集场所，所有村、小区出入口设置卡点，冷链物流凡进必检、凡出必检……连日来，全市上下严格落实疫情防控措施，进一步织密疫情防控网。

严格管控外地入洛车辆，暂时关闭网吧等人员密集场所，所有村、小区出入口设置卡点，冷链物流凡进必检、凡出必检……连日来，全市上下严格落实疫情防控措施，进一步织密疫情防控网。

近期国内出现多点散发疫情，防控须臾不可松懈。从南京禄口国际机场“前线破防”，到张家界一场演出“扩散数省”，再到扬州麻将馆“传播多人”……深刻教训一再警示我们，疫情防控环环相扣，任何一个环节“失守”，都会让千万人的努力“归零”。战“疫”从来不是“单打”，而是全方位的总体战，坚持最高标准、拿出最严措施，关注到每一个细节，排查掉每一个隐患，落实好每一方责任，着力形成工作闭环，防控大网才能织密织牢。

有人说，疫情防控恰似万米跑，哪一米掉链子都会前功尽弃。把形势预估得“足”一点，既坚持“一盘棋”，始终扎牢“四个口袋”，对各类口岸、各种途径、各个环节严防死守，严查链条有没有漏洞、闭环是不是完整，又绷紧“一根弦”，不断压实“四方责任”，躬身入局、抓细抓实，让各个环节“紧密咬合”，让各方责任“压茬对接”，我们方能以“万无一失”防“一失万无”。（洛平）