纪检监察工作要服从服务保障发展第一要务

日前，市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国主持召开市纪委常委会(扩大)会议，专题学习贯彻中共中央政治局会议分析研究当前经济形势和经济工作有关精神，传达学习市委专题会议研究产业高质量发展和招商引资工作精神。 日前，市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国主持召开市纪委常委会(扩大)会议，专题学习贯彻中共中央政治局会议分析研究当前经济形势和经济工作有关精神，传达学习市委专题会议研究产业高质量发展和招商引资工作精神。 会议强调，全市纪检监察机关要服从服务保障洛阳高质量发展第一要务，坚定不移反腐败，一心一意促发展，努力创造最优政治生态环境、营商发展环境、干事创业环境，为推动洛阳发展凝聚最强动力。要把讲政治、顾大局、促发展贯穿纪检监察工作全过程，围绕“有利于激发党员干部干事创业主动性，有利于激发市场主体活力，有利于调动人民群众积极性”，坚持“三个区分开来”，把握纪法尺度，大胆容错纠错，实现政治效果、纪法效果和社会效果相统一、最大化。要一以贯之坚持严的主基调，以反腐成效凝聚民心民力，持续整治群众身边腐败和不正之风，当好守护政治生态的“啄木鸟”，推动洛阳风清气正政治生态持续向好。 会议还研究了其他事项。(记者 李三旺 通讯员 周林)