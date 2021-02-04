洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

纪检监察工作要服从服务保障发展第一要务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.07 09:05

　　日前，市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国主持召开市纪委常委会(扩大)会议，专题学习贯彻中共中央政治局会议分析研究当前经济形势和经济工作有关精神，传达学习市委专题会议研究产业高质量发展和招商引资工作精神。

　　会议强调，全市纪检监察机关要服从服务保障洛阳高质量发展第一要务，坚定不移反腐败，一心一意促发展，努力创造最优政治生态环境、营商发展环境、干事创业环境，为推动洛阳发展凝聚最强动力。要把讲政治、顾大局、促发展贯穿纪检监察工作全过程，围绕“有利于激发党员干部干事创业主动性，有利于激发市场主体活力，有利于调动人民群众积极性”，坚持“三个区分开来”，把握纪法尺度，大胆容错纠错，实现政治效果、纪法效果和社会效果相统一、最大化。要一以贯之坚持严的主基调，以反腐成效凝聚民心民力，持续整治群众身边腐败和不正之风，当好守护政治生态的“啄木鸟”，推动洛阳风清气正政治生态持续向好。

　　会议还研究了其他事项。(记者 李三旺 通讯员 周林)
[ 责任编辑：苑曼琳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·七旬老人眩晕 病根竟在耳朵里
  • ·出门多备几个口罩 湿了就要及时换
  • ·孩子左眼间歇性斜视 要通过手术矫正吗
    		•
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
        在伊滨区佃庄镇，有这样一个村落，因宋代名相吕蒙正而得名、闻名，至今仍保留着吕蒙正少年苦读的寒窑，这个...
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
  • ·漫步石头部落 哼起“田园牧歌”
    		•  
    新闻排行
  • 江凌主持召开市委新冠肺炎疫情防控工...
  • 紧急通知！洛阳市暂停开放体育健身场所
  • 24小时值守，严把高速路口输入关（牢...
  • 洛阳警方启动全市高速公路收费站治安...
  • 老城十字街夜市关闭 洛邑古城景区闭园
  • 全国50强！3家洛阳企业上榜
  • 洛阳更换驾照可以使用自带的照片么？...
  • 探秘核酸检测全程
  • 洛阳市警方依法严打妨害疫情防控违法...
  • 今天立秋，洛阳最高气温33℃仍暑气旺盛
    		•
    百姓呼声
  • · 免费的电动车上牌照，为啥强卖三责险？
  • · 芳华路接纱厂路路口桥梁震动是否正常
    • 精彩图片
    状态良好！洛阳地铁2号...
    洛阳北郊机场再次升级...
    洛阳冰玉制冷设备制造...
    防疫标语接地气 只为走...
    精彩热帖

    宜阳南环路建设者

    俯瞰紫薇城

    夏花之绚烂

    雨中的荷花
    /夏游上阳宫
    /老赵：到宜阳玩别忘了这个景区！
    /我用相机做画笔 描绘新版《爱莲说》
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605