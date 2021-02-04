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做好宣传引导回应社会关切 凝聚起疫情防控的强大合力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.07 09:05

　　6日，我市召开专题会议，部署宣传思想文化系统疫情防控工作。

　　市委常委、宣传部部长王飞指出，全市宣传思想文化系统要深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，认真落实中央、省委、市委部署要求，把疫情防控宣传作为当前头等大事，动员全市上下坚定信心、同心齐心，坚决打赢疫情防控这场硬仗。

　　王飞强调，要全面做好疫情防控宣传工作，充分发挥市县媒体主渠道、主阵地作用，坚持团结稳定鼓劲，积极回应社会关切，及时发布权威信息，突出抓好政策解读，持续开展科普宣传，深入挖掘宣传疫情防控工作中涌现出的先进典型和感人故事，营造众志成城打好疫情防控阻击战的浓厚氛围。要不断加强网上舆论引导，坚决打击网络谣言和不实信息。要不断拓展社会宣传载体，丰富宣传渠道，打好疫情防控宣传“主动仗”。要增强风险意识，统筹兼顾，落实好本系统疫情防控各项措施。要丰富线上文化和文艺创作，积极发挥文化宣传的独特作用。要充分发挥广大志愿者和志愿服务组织在联防联控、群防群治中的重要作用，筑牢疫情防控的坚固防线。(记者 李冰)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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