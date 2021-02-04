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畅通反映诉求渠道 城市管理“共治共享”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.07 09:45

　　在我市，发现城市管理方面的问题，该如何反映？洛阳网“百姓呼声”、“掌上洛阳”客户端、“市民通”……如今，市民表达诉求的渠道越来越多，参与城市管理的积极性也越来越高。

　　宁女士家住涧西区，上周，她发现小区里的一个水表井周边路面塌陷，存在安全隐患，于是现场拍照，把问题上传到“市民通”。

　　6分钟后，该问题被派发到水表井管理单位——洛阳北控水务集团。维修人员马上赶到现场核实，并着手修复水表井周边塌陷路面。第二天，路面修复完工，洛阳北控水务集团在“市民通”上反馈：“已整改。”随后，网格员到场核查，将整改情况拍照上传。最后，市数字化城市管理平台在线复核，同意该问题结案。

　　从发现问题拍照上传，到最终办结，整个问题处理下来只用了一天，而宁女士只需打开手机，就能随时随地查看问题处置进度。

　　“市民通”是啥软件？真这么便捷吗？市城市管理局有关负责人介绍，“市民通”是一款为提升城市管理精细化、智慧化水平，畅通市民反映诉求渠道，引导市民“共治共享”城市管理而开发的便民App。不管是私搭乱建、道路破损，还是路灯不亮、油烟污染、环境脏乱，只要是城市管理方面的问题，都可通过它反映解决。

　　“城市管理为人民，城市管理靠人民。注册成为‘市民通’志愿者后，发现问题可以随时拍照、随时上传，推动问题快速解决。”该负责人说，“市民通”依托我市数字化城市管理平台，对我市城市管理方面的105类部件问题和85类事件问题的责任单位、立案条件、处置时限和结案标准进行了详细规定，如路面垃圾问题最快一个小时内解决，窨井盖破损、缺失问题最快两个小时内解决。

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[ 责任编辑：苑曼琳]
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