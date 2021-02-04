洛阳市进一步提高因疫情防控产生的医疗废物处置标准

昨日，临近中午，一辆装载医疗废物的专用运输车缓缓驶入洛阳市环岭医疗废物集中处理有限公司(简称环岭公司)。身穿防护服的工作人员将车上的医疗废物周转箱逐一清点、消毒、登记后，转交给车间接收人员。

工作人员在对医疗废物进行清点、消毒

昨日，临近中午，一辆装载医疗废物的专用运输车缓缓驶入洛阳市环岭医疗废物集中处理有限公司(简称环岭公司)。身穿防护服的工作人员将车上的医疗废物周转箱逐一清点、消毒、登记后，转交给车间接收人员。

很快，它们会被送进医疗废物焚烧处置车间。这是环岭公司警戒级别最高的区域：车间内，有两条长达十几米的回转窑焚烧炉，炉中的火焰温度高达1000℃。“经过7道处理工序，医疗废物几乎全部变成符合排放标准的气体，仅有0.07%最终变为‘飞灰’。这些‘飞灰’将被存入专门的危险废物暂存库，定期转运至省危险废物处置中心。”该车间工作人员王兵说。

环岭公司是我市唯一的医疗废物处置机构，负责处理我市200多家医院、140多个乡镇卫生室、2700多家社区卫生服务站(村卫生室)产生的医疗废物。面对近期严峻的疫情防控形势，该公司进一步提高对疫情防控产生的医疗废物处置标准，目前全市各类因疫情防控产生的医疗废物可实现日产日清。

医疗废物处置是疫情防控最后一道防线。随着防控举措持续完善和升级，今年我市医疗废物产生量明显增加。该公司董事长陈霞介绍，目前该公司平均每天处理的医疗废物量约为16.2吨，这个数字比去年同期日平均处理量增加了约1.9吨。

“疫情一天不结束，我们一天不能松懈。今年，我们将专用运输车增加至21辆，并储备了足够半年使用的消杀、防护用品，设备也是‘一备一用’，以应对突发情况。”陈霞说，该公司将和有关部门密切协作，认真做好医疗废物处置各个环节的监督和协调工作，全力守住疫情防控的最后一道关卡。（记者 智慧 实习生 李玉冰 通讯员 李现森 文/图）