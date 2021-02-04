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返乡创业后，他通过电商把汝阳麻花销往全国各地（乡贤返乡创业）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.07 08:36

　　开栏语

　　乡村振兴，人才是关键。近年，随着我市积极推动外出乡贤返乡创业，一批有头脑、懂技术、有闯劲的乡贤返乡创业、扎根乡村，做大做强乡村产业，带动群众增收。今起推出《乡贤返乡创业》栏目，将走访一批返乡创业的乡贤典型，报道各地促进乡贤返乡创业的经验做法，一同感受河洛大地乡村振兴的铿锵脚步。

　　发酵好的面团经过不断揉搓，拧成细条，缠绕在一起成了麻花。随后一根根麻花被放进油锅，不一会儿，麻花就炸好了。

　　“一根好麻花，讲究的是味美酥脆、香而不腻。”昨日，在汝阳县县城，记者见到了洛阳市虚实网络科技有限公司董事长温国粮。他说，从2015年至今，自己一直在研究如何做好一根麻花。

　　2009年，此前一直在福建经商的温国粮回到老家汝阳县，立志要做一番事业。他跑过运输、经营过门窗生意、种过无花果树，一直在努力探索。2015年，他参加河南省“三区”科技人才培训班，开阔了眼界，最终将创业目标锁定在农村电商上。

　　究竟什么产品适合农村电商呢？汝阳麻花进入了温国粮的视线。

　　麻花是汝阳传统小吃，形长条细，长约八寸、重约半两，色泽金黄、酥脆可口、不易变质。“适合快递、客单价高、有地方特色，这不就是具有电商特性的产品吗？”温国粮说，自己立志要通过电商把汝阳麻花销往全国各地。

　　彼时，汝阳县的麻花加工坊少说也有几十家，可由于一直缺乏统一标准，麻花质量、口感参差不齐，不仅卖不上好价钱，更无法进行网络营销。温国粮决定亲自研发一款既适合电商销售，又保留传统味道的汝阳麻花。

　　汝阳麻花是纯手工制作，配料、火候的改变，甚至发酵时间、揉面力度的变化都会对麻花口感产生影响。为制作出最佳口感麻花，温国粮在办公室里放上原料和工具，一门心思钻研麻花的做法。

　　“我准备了十个大盆，每个盆里的麻花配方都不一样，出锅后再请邻居们试吃。”他说，邻居们说好，这盆麻花才算过关。

　　对发酵时长的控制、油温的改变、配料的变化……温国粮如同做实验一般，精准调试着麻花的制作工艺和口感。经过半年时间钻研，2016年4月，温国粮终于制作出让自己满意的汝阳麻花。

　　为了推广汝阳麻花，温国粮更是下功夫。他带着麻花走街串巷，热情地请大家试吃，不断到外地参加展会，向外地客商推荐麻花……“我不放弃任何一个推广的机会，有我在的地方，就一定要有麻花。”温国粮说，自己对汝阳麻花有信心，一定能推广出去、打出品牌。

　　2019年，知名电商主播薇娅在一次直播活动中推销了温国粮的麻花，一分钟就销售6000单，共计1.2万袋麻花，一下子打响了汝阳麻花品牌。火爆的销售，更让他坚定了做好汝阳麻花的决心。

　　这几年，温国粮又陆续制作出紫薯麻花、海苔麻花等品种，并申请了“龙乡故事”品牌。去年，洛阳市虚实网络科技有限公司共实现销售收入200余万元，越来越多人通过电商品尝到了美味的汝阳麻花。

　　对此，温国粮并不满足，他又定下了新目标。“汝阳麻花久煮不烂，很适合吃火锅时食用。”他计划将汝阳麻花推向火锅界，成为可以和茴香小油条竞争的单品，届时麻花销售额有望翻上几番。

　　“现在有乡村振兴的好政策，我相信，拧好一根小麻花，也能做成富民大产业。”温国粮信心满满。（记者 孙小蕊 通讯员 时妞）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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