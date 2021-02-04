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徐衣显在暗访督导疫情防控工作时强调：以强有力举措筑牢防线守好底线 坚决打赢疫情防控阻击战整体战
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.07 08:36

　　昨日下午，市委副书记、代市长、市疫情防控指挥部第一指挥长徐衣显深入县区暗访督导医院、农村、社区、高速卡点、集中隔离点等场所疫情防控工作，强调要从严从紧从实从细拧紧链条，牢牢把握防控主动权，筑牢“外防输入”的坚固屏障，守住不发生本地感染病例的防疫底线，坚决打好打赢疫情防控硬仗。

　　在洛龙区疫情防控指挥部，徐衣显详细了解防控指挥体系运行情况并看望值班值守人员，强调要始终保持全天候、扁平化、高效率的运行状态，科学调度，精准施策，做到机制运行到位、环节管控到位、措施落实到位，确保动态管控、联防联控。要严格落实值班值守、日报告零报告制度，做到逢“阳”必报、接报即查，应查尽查、日收日清，让防控工作跑在疫情前面。

　　在洛阳市传染病医院，徐衣显现场指导该院与河科大一附院新区医院院区物理隔断工作，强调要吸取郑州六院院感教训，严格执行分院分区、分诊分治原则，立即构筑实体建筑隔离设施，设置专门出入通道，严格执行防院感指南，坚决消除潜在风险隐患，杜绝院感事件发生。

　　交通卡点是联防联控的重要关口。徐衣显先后来到宁洛高速甘泉河收费站、伊阙收费站，认真检查入洛车辆登记、执勤排班等情况，强调一线医务人员和公安干警要严格落实防控措施，守好把牢出入关口，不漏一车一人，严防疫情输入。

　　天气炎热，徐衣显反复叮嘱一线人员要注意倒班轮休、安排好饮食、防止中暑等。

　　在暗查伊川县彭婆镇东高屯村、洛龙区石油社区的疫情防控执勤点时，徐衣显强调，要充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，调动社区干部、老党员、志愿者等各方力量，落实“大数据+网格化”措施，做好排查协查、信息登记、健康监测等工作，引导教育群众做好个人防护，织密织牢基层防控网。

　　在洛龙区的某处中高风险地区返洛人员集中隔离点，徐衣显详细询问入住、检测、送餐、日常消杀等细节，强调要全面落实“三区两通道”设置、医疗废弃物处置等措施，拧紧责任链条，加强日常管理，切实做到责任闭环、流程闭环。

　　徐衣显还前往豫西公共卫生中心(万安山医院)，就项目推进情况进行了实地调研，现场协调推进设计完善、配套建设、电力保障、污水处理、山体修复等具体问题，要求统筹规划，进一步提升方案、降低成本、增强效益，确保高质量建成投用。

　　王琰君一同暗访督导。（记者 李三旺）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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