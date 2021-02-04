紧急通知！洛阳市暂停开放体育健身场所

6日晚，洛阳市体育局发布通知，为全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，避免人员聚集，决定自8月7日起，洛阳市体育中心多功能运动场、室外篮球场、新区体育场内场、文博体育公园、西工体育场内场、西工体育场健身园暂停开放。
6日晚，洛阳市体育局发布通知，为全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，避免人员聚集，决定自8月7日起，洛阳市体育中心多功能运动场、室外篮球场、新区体育场内场、文博体育公园、西工体育场内场、西工体育场健身园暂停开放。
6日晚，洛阳市体育局发布通知，为全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，避免人员聚集，决定自8月7日起，洛阳市体育中心多功能运动场、室外篮球场、新区体育场内场、文博体育公园、西工体育场内场、西工体育场健身园暂停开放。开放时间另行通知。（洛报融媒记者 孟山）
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