紧急通知！洛阳市暂停开放体育健身场所

6日晚，洛阳市体育局发布通知，为全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，避免人员聚集，决定自8月7日起，洛阳市体育中心多功能运动场、室外篮球场、新区体育场内场、文博体育公园、西工体育场内场、西工体育场健身园暂停开放。

6日晚，洛阳市体育局发布通知，为全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，避免人员聚集，决定自8月7日起，洛阳市体育中心多功能运动场、室外篮球场、新区体育场内场、文博体育公园、西工体育场内场、西工体育场健身园暂停开放。开放时间另行通知。（洛报融媒记者 孟山）