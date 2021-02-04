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全国50强！3家洛阳企业上榜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.06 20:03

　　今日，洛报融媒记者从市工信局获悉，2020年有色金属工业企业营业收入50强榜单近日发布，我市有3家企业入选。

　　该榜单由中国有色金属工业协会发布，与此前相比，2020年有色金属工业企业营业收入50强的入围底线首次超过100亿元，达到104.5亿元。我市此次入选的分别是洛阳栾川钼业集团有限公司、万基控股集团有限公司和伊电控股集团有限公司，与2019年榜单相比新增一家企业，为万基控股集团有限公司。

　　其中，洛阳钼业名列榜单第14位，较上年第18位，上升了4个位次。去年洛阳钼业全年实现营业收入1129.81亿元，同比增长65%；实现归属于母公司净利润23.29亿元，同比增长25%；实现经营性净现金流84.92亿元，同比增长398%。该公司总市值、总资产及营业收入均突破千亿元，是国内有色金属行业为数不多的“三个千亿”集团。

万基控股加紧生产

　　此外，万基控股去年全年实现营业收入415.89亿元，名列第27位；伊电控股去年全年实现营业收入138.83亿元，名列第45位。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 黄会鸽 拓如印 戴志刚 文/图）　
[ 责任编辑：潘亮]
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