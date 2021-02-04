洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳文物部门出台方案 免除棚户区改造项目文物钻探费
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.06 18:03

　　6日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，该局下发工作方案，要求全市文博系统走进相关企业，为企业办实事、解难题。

　　按照工作方案，在入企、惠企、助企过程中，该局将重点解决以下问题：市政府已出台政策，涉及文物部门未落实到位的问题；在推动“放管服效”改革、提高行政效能、优化营商环境中存在的问题；在企业文物落实安全管理责任、开展隐患排查等方面存在的问题；其他影响企业发展需文物部门帮助解决的重大问题。

　　具体来看，在优惠减免方面，将免除棚户区改造项目文物钻探费和考古发掘费用除人工费用以外的其他费用。在提升政务服务方面，洛阳市文物局将制定实行项目建设服务承诺制、压缩审批工作时限：对涉及基建审批的“基本建设工程文物考古调查、勘探审批”“市级文物保护单位建设控制地带内建设工程设计方案审批”“利用市级文物保护单位举办大型活动审批”等市本级审批权限的审批时长进一步由5个工作日压缩至4个；“非国有市级文物保护单位不可移动文物转让、抵押或改变用途备案”等备案事项进一步压缩为立即可办。

　　洛阳市文物局相关负责人表示，该局将牢固树立“项目为王”“服务企业就是服务全市工作大局”的理念，进一步转变工作作风，完善企业服务长效机制，提振企业发展信心，激发企业投资热情，推动我市经济高质量发展。(洛报融媒记者 智慧 实习生 李玉冰 通讯员 孙哲)
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·七旬老人眩晕 病根竟在耳朵里
  • ·出门多备几个口罩 湿了就要及时换
  • ·孩子左眼间歇性斜视 要通过手术矫正吗
    		•
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
        在伊滨区佃庄镇，有这样一个村落，因宋代名相吕蒙正而得名、闻名，至今仍保留着吕蒙正少年苦读的寒窑，这个...
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
  • ·漫步石头部落 哼起“田园牧歌”
    		•  
    新闻排行
  • 全市新冠肺炎疫情防控工作专题会议召开
  • 口罩怎么选？放了一年的口罩还能戴吗...
  • 未来一周，洛阳多阵雨、雷阵雨天气
  • 强化防疫措施 保障就餐安全
  • 一次性病毒采样管“洛阳造”
  • 洛龙区：一声“集结号”，2000余名志...
  • 领取高招录取新生纸质档案：暂停
  • “洛阳制造”亮相《强国基石》
  • 机关党员变身防疫“哨兵”（疫情防控...
  • 紧急通知！洛阳暂时关闭网吧、KTV、城...
    		•
    百姓呼声
  • · 免费的电动车上牌照，为啥强卖三责险？
  • · 芳华路接纱厂路路口桥梁震动是否正常
    • 精彩图片
    状态良好！洛阳地铁2号...
    洛阳北郊机场再次升级...
    洛阳冰玉制冷设备制造...
    防疫标语接地气 只为走...
    精彩热帖

    宜阳南环路建设者

    俯瞰紫薇城

    夏花之绚烂

    雨中的荷花
    /夏游上阳宫
    /老赵：到宜阳玩别忘了这个景区！
    /我用相机做画笔 描绘新版《爱莲说》
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605