洛阳文物部门出台方案 免除棚户区改造项目文物钻探费

6日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，该局下发工作方案，要求全市文博系统走进相关企业，为企业办实事、解难题。

6日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，该局下发工作方案，要求全市文博系统走进相关企业，为企业办实事、解难题。

按照工作方案，在入企、惠企、助企过程中，该局将重点解决以下问题：市政府已出台政策，涉及文物部门未落实到位的问题；在推动“放管服效”改革、提高行政效能、优化营商环境中存在的问题；在企业文物落实安全管理责任、开展隐患排查等方面存在的问题；其他影响企业发展需文物部门帮助解决的重大问题。

具体来看，在优惠减免方面，将免除棚户区改造项目文物钻探费和考古发掘费用除人工费用以外的其他费用。在提升政务服务方面，洛阳市文物局将制定实行项目建设服务承诺制、压缩审批工作时限：对涉及基建审批的“基本建设工程文物考古调查、勘探审批”“市级文物保护单位建设控制地带内建设工程设计方案审批”“利用市级文物保护单位举办大型活动审批”等市本级审批权限的审批时长进一步由5个工作日压缩至4个；“非国有市级文物保护单位不可移动文物转让、抵押或改变用途备案”等备案事项进一步压缩为立即可办。

洛阳市文物局相关负责人表示，该局将牢固树立“项目为王”“服务企业就是服务全市工作大局”的理念，进一步转变工作作风，完善企业服务长效机制，提振企业发展信心，激发企业投资热情，推动我市经济高质量发展。(洛报融媒记者 智慧 实习生 李玉冰 通讯员 孙哲)