洛阳更换驾照可以使用自带的照片么？市公安局权威回复

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：驾照即将到期，到老城交警四中队咨询是否可以使用自己照片，得到回复是不可以，因为系统需要上传，自带照片无法上传。

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：驾照即将到期，到老城交警四中队咨询是否可以使用自己照片，得到回复是不可以，因为系统需要上传，自带照片无法上传。

同时咨询：更换驾照能不能使用自带照片？如果可以，使用自带照片的流程是什么？对自带照片有没有什么要求？如底色、尺寸、像素等。

对此，市公安局回复如下：一、初领驾驶证的有效期是在6年，驾驶证有效期满前90日内，持本人身份证原件到交警队车管中队业务大厅办理，可自带近半年内一寸白底免冠彩色照片。二、各车管中队业务大厅都设立有驾驶人体检中心，更换驾照前需要您持本人身份证先到驾驶人体检中心进行人像采集，再对驾驶人进行视力、听力、辨色力、上/下肢、驱赶和颈部的身体检测，最后前往业务大厅办理更换。三、使用自带照片必须与本人近期照片，照片底色为白色，尺寸：2.3*3.2，像素：300DPI。

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