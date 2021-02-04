用“三情”来撬开乡村振兴的“大舞台”

随着全国832个贫困县全部脱贫摘帽，全国脱贫攻坚目标任务已经全面完成。然而脱贫摘帽并不是终点，反而是新生活、新奋斗的起点。那么我们广大青年干部该如何在广大农村地区施展拳脚、为乡村振兴贡献自己的一份力呢？

随着全国832个贫困县全部脱贫摘帽，全国脱贫攻坚目标任务已经全面完成。然而脱贫摘帽并不是终点，反而是新生活、新奋斗的起点。那么我们广大青年干部该如何在广大农村地区施展拳脚、为乡村振兴贡献自己的一份力呢？

用“撸起袖子加油干”的激情为乡村振兴赋能加码。只要思想不滑坡，办法总比困难多。我们广大党员干部要有强烈的事业心和责任感，把工作当作事业干。我们要始终坚持将“人民对美好生活的向往就是奋斗目标”作为自己工作的出发点和落脚点，凡事“想在前”“冲在前”“干在前”，强化责任担当意识，不断开创工作新局面。

用“甩开膀子放开干”的豪情为乡村振兴强基固本。火车跑得快，全靠车头带。党员干部要带头深入基层群众，脚沾泥土、心怀真情地关心群众疾苦，感受群众冷暖，想群众所想，急群众所急，有的放矢地解决真问题，落实好各项惠民政策。要拿出“实干家”的精神，在工作中带头发挥先锋模范作用，团结群众形成共同干事创业的磅礴伟力。

用“沉下身子埋头干”的真情为乡村振兴保驾护航。“喊破嗓子不如干出样子”，“幸福是奋斗出来的”。我们广大党员干部要坚持求真务实的作风，放下调子，扑下身子。把务实的事业心融入到平日的工作中。党员干部要习惯于坐在小板凳上和群众唠家常，坚持在“民有所呼、我有所应，民有所盼、我有所为”中解决好群众遇到的操心事、烦心事、掀心事。要发扬“俯首甘为子牛”的精神，恰尽职守，永不懈怠。

乡村振兴战略的使命已经摆在我们广大党员干部的面前，相信只要我们用“激情开路”、“豪情带头”、“真情实干”，必将汇聚磅礴的伟力来让我们的农村“大变样”，实现伟大的乡村振兴战略。(汝阳县公共资源交易中心 孔冰冰)