忆时代印记沧海桑田 看治黄精神代代相传

光阴似箭、岁月如梭，时间的车轮不知疲惫的轰轰滚过，轻轻地关上成长的匣子，静思自己三十余年的成长历程，我惊奇地发现尽管无数的人与事在脑海中如老电影般循环播放，但是贯穿始终，留下印记最多的依然是那条气势磅礴、蜿蜒盘旋的黄色巨龙。身为一个在黄河岸边长大的80后治黄人，孟津河务局三十年发展历程，在我脑海中熠熠生辉，沿着时代印记一路回想，那些儿时已渐渐模糊的记忆，此刻愈发清晰，那些勾勒起我童年、少年、青年的三幅回忆画卷也徐徐展开。

光阴似箭、岁月如梭，时间的车轮不知疲惫的轰轰滚过，轻轻地关上成长的匣子，静思自己三十余年的成长历程，我惊奇地发现尽管无数的人与事在脑海中如老电影般循环播放，但是贯穿始终，留下印记最多的依然是那条气势磅礴、蜿蜒盘旋的黄色巨龙。身为一个在黄河岸边长大的80后治黄人，孟津河务局三十年发展历程，在我脑海中熠熠生辉，沿着时代印记一路回想，那些儿时已渐渐模糊的记忆，此刻愈发清晰，那些勾勒起我童年、少年、青年的三幅回忆画卷也徐徐展开。

画卷一：那个院子

那个院子，是一个不大的院子，静静矗立在九曲黄河岸边，四排大瓦房、四个水龙头、一个高耸的水塔、一个公共厕所、几十棵各式各样树，构成了那个院子的全部，附近老百姓至今都还称呼它黄河段，它就是铁谢工程班。时至今日我每次走进那里，依然都有儿时的回忆不断涌出，尽管它早已不是当初的模样。印象中那里住满了人，单间的瓦房非常不便，大家都在房前搭个小棚做饭，一到做饭的时间，整个院子里都弥漫着各种香味，小伙伴们写完作业开始疯跑着玩，直到月朗星稀，被大人硬拽回家里吃饭。院里环境非常差，一下雨出门就是两脚泥，有的房顶还漏雨，需要准备好几个盆子接水，雨季的晚上睡觉时，滴答滴答的滴水声像是一首催眠曲，印在我脑海里，三十年后的今天每当下雨天晚上睡觉时，我还时常想起那个声音。院内基础设施不好，一周甚至一月以上的停水停电时有发生，夏天闷热的无法入眠，就和大人们一起去院外大堤上睡觉，清凉的河凤徐徐吹来，不用再摇动蒲扇，便可以安心的数着天上的星星，直到沉沉睡去。

如今，新建的小楼使那个院子看起来小了很多，水、电、网络等早已畅通无阻，洗澡间、活动室、图书室一应俱全，水泥硬化的地面也让人早已经忘了当年脱鞋刮泥的感觉，院内瓜菜成畦、青翠欲滴，窗明几净的生活环境让人心旷神怡，环境和过去真的是天壤之别。承载我儿时几乎全部记忆的小院脱胎换骨、翻天覆地般的变化让人感慨，让人振奋。

画卷二：那条路

那条路就是现在的“黄河绿道”，是守护黄河岁岁安澜的夹岸长堤，我们更习惯称之为“大堤”，那条路修建于晚清时期，但在我印象中那条路变过三次。最初的时候是一条土路，晴天吃灰，雨天吃泥，路两边高低残差不齐的各种树木歪歪扭扭，像极了岣嵝着背的老人。上中学时每天需要骑自行车沿着这条路到2公里开外的学校，晴天时看到车，就会远远的把自行车支好，人跑到堤坡下避灰，稍微慢点就是满身满脸的灰尘，雨天则更让人头痛，自行车稍微一走，泥泞的道路就会使得自行车轮子间塞满了泥，无法动弹，真的是骑车五分钟，刮泥半小时，为了避免刮泥，小伙伴们学会在堤坡下的草地上骑车，但是湿滑的水草，难免摔跟头，直到有一次一个伙伴，差点摔进黄河里，从那以后我们再也不敢沿河边草地骑车了，每次下雨就只能打伞步行上学。路两边有很多土堆，后来我知道那些土堆叫做“土牛”，经常看到有流浪汉躺在树荫下的土牛上睡觉，头顶树枝间蝉声聒耳也不影响他们睡得香甜。后来那条路改成了泥结石路面，再也不用担心下雨天骑不了自行车了。下雨吃泥的问题解决了，但是因为经过车辆越来越多，灰尘问题却越来越严重，我上班初期从事洒水车驾驶员岗位，更是感受颇深，因为距离远，洒水车只有一辆，前面洒水，后面起灰，几乎起不到什么作用，车从路上经过，漫天灰尘久久都无法散去，同事们当年把这一现象戏称为“画白龙”。

如今那条路已经彻底变样，蓝天白云下，滔滔黄河边，巍峨的黄河工程、彩色的骑行道路与响彻天际的优美音乐相得益彰，黄河生态景观线初露峥嵘，孟津黄河大堤也于此完成了“华丽转身”。从土路到泥结石路再到柏油路再到美化后的“黄河绿道”，这一路走来的变化，让人欣喜，让人欢悦。

画卷三：那群人

那群人是孟津最早的一批治黄人，印象中父亲那一辈人每天早上穿上打过补丁的粗布衣服，推着横梁自行车，车后挂着瓦刀、锤子、镰刀等工具，嘴里抽着一两毛钱一盒的香烟，三五成群的从工程班往大堤上说笑着走去。有时也会去启动各种老旧的机械车辆，他们没有驾驶证与操作证却能熟练驾驭拖拉机、翻斗车、推土机等机械设备，柴油机震天的轰鸣声伴随着浓浓的柴油味缓缓驶出院子，渐行渐远。大到修坝筑堤，防汛抢险，小到割草修树，捡拾垃圾，古铜色的皮肤在浊浪排空的黄河岸边日复一日渐渐与土黄色的河水融为一体，额头的皱纹随着岁月更替，更像是被黄河根石那坚硬的棱角生生刻上的一样沟壑纵横。没有喊苦叫累，没有怨天尤人，每月微薄的工资也仅够养家糊口的，支撑他们的就是“把黄河治理好”的理想信念。这群人用自己双手和辛勤的汗水浇筑了我们防洪工程坚实的根基，时至今日依然受益。这群人如今都已白发苍苍，有的甚至已经去世，但是他们留给了我们取之不尽的宝贵财富。那些熟悉的面容如今在脑海中如幻灯片般掠过，让人眷念，让人动容。

如今治黄工作早已发生沧海桑田般的变化，机械化、信息化无处不在，我们再也不用人工搬运石头，再也不用手持镰刀割草，再也不用徒步巡堤查险，再也不用害怕雨天行路、再也不用担心房屋漏雨、再也听不到那些单缸柴油机的哒哒声、再也看不到治黄先驱者们刚毅的面孔。但是老一辈治黄人的精神早已融入孟津河务局的骨髓中。现如今不惧烈日酷暑奋斗在抢险一线的同志们、不分黑夜白昼守护黄河滩区同不法分子斗智斗勇的同志们、为了防洪工程更坚固更美观不辞辛苦劳作的同志们，那一脉相传的正是老一辈治黄人身上朴实、勤奋、奉献、吃苦耐劳的治黄精神。

我庆幸我是一名基层治黄人，我骄傲我生长在黄河岸边，我自豪我在基层一线一路见证三十年来治黄工作沧海桑田般的变化。

愿治黄精神代代相传，祈大河上下岁岁安澜！(豫西黄河河务局孟津黄河河务局 马兵兵)