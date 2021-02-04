她，才是我们应该追崇的“顶流”

6月29日上午，庆祝中国共产党成立100周年“七一勋章”颁授仪式在北京人民大会堂隆重举行，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向“七一勋章”获得者颁授勋章。在这29位“七一勋章”获得者中，有一位女教师的身影，深深打动了我，她就是“校长妈妈”张桂梅。

6月29日上午，庆祝中国共产党成立100周年“七一勋章”颁授仪式在北京人民大会堂隆重举行，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向“七一勋章”获得者颁授勋章。在这29位“七一勋章”获得者中，有一位女教师的身影，深深打动了我，她就是“校长妈妈”张桂梅。

张桂梅是谁？她是一名基层人民教师，也是一名优秀的共产党员。如今网络上广为流传的那句“我生来就是高山而非溪流”的校训，出自于她一手创办的华坪女子高级中学。这个中学没什么特殊的，不过就是大山深处的一处免费女子高中；这所中学又注定是特殊的，因为它点亮了1800多名山区女孩子的梦想和未来。

在颁奖典礼现场，张桂梅贴满膏药的一双手，感动了许多人。就是这双手，扎根贫困山区40余年教书育人，改变一个又一个大山女孩的命运；也是这双手，托起初心与担当，书写了一名优秀共产党员光辉的事迹。

我被张桂梅的坚韧和毅力所折服，被她的奉献精神打动。在党员的队伍里，像张妈妈一样的默默付出、践行初心的人还有很多，正如习总书记在表彰大会的讲话中说到的，他们是各条战线党员中的杰出代表，他们是立足本职、默默奉献的平凡英雄。他们才是全社会应该追崇的“顶流”！他们中有些人的名字已经被大众知道，但更多的是默默在自己岗位上奉献的普通党员。奔走在扶贫战线的第一书记们，忙碌在社区一线的网格长们，在我们身边经常看到这些党员的身影。何为初心？共产党人的初心，是为人民谋幸福。何为使命？共产党人的使命，是为中华民族谋复兴。今天，让我们向张桂梅致敬，向获得“七一勋章”的每一位英雄致敬，也向所有奋斗在中华民族伟大复兴事业一线的党员们，致敬！(西工区财政局 宁艳敏)