让红色精神在孟津大地熠熠生辉

黄河儿女多奇志，孟津自古出英雄。从1921年中国共产党成立到50年代抗美援朝胜利，孟津许多热血青年和仁人志士投身革命，谱写出一首首可歌可泣的壮丽诗篇，彰显了中国共产党人和孟津人民艰苦奋斗、不屈不挠、一往无前、敢于胜利的革命精神，为我们留下了一笔宝贵的精神财富。

黄河儿女多奇志，孟津自古出英雄。从1921年中国共产党成立到50年代抗美援朝胜利，孟津许多热血青年和仁人志士投身革命，谱写出一首首可歌可泣的壮丽诗篇，彰显了中国共产党人和孟津人民艰苦奋斗、不屈不挠、一往无前、敢于胜利的革命精神，为我们留下了一笔宝贵的精神财富。

当前，“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的党史学习教育热潮正在古津大地涌动。庙护县委县政府诞生地、任春华烈士纪念馆、杨体锐烈士纪念馆和各烈士陵园迎来一批批前来参观学习的党员干部；赵俊德、李邦俊等革命先烈的英雄事迹和皮徐支队强渡黄河、立射庄战斗等红色故事在孟津大地广为传唱。大家从这些红色基地、红色故事中学习到了英雄先烈的爱国主义精神和全心全意为人民服务的情怀，汲取了前行的力量，坚定了共产党员的初心和使命。

孟津是一个革命老区，有131个革命老区村、58处革命遗址，国家级传统古村落5个，省级传统古村落8个。这是历史留给我们的一笔无比宝贵的财富，历久而弥新。我们要充分认识这些革命文物在党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育等方面的重要作用，利用好孟津悠久的革命历史、丰富的红色资源，加强革命文物保护利用，让红色基因在孟津大地上得到更好的赓续、传承和发扬。

一要加强红色资源保护开发，建好红色基地。红色资源是革命历史的名片，是英烈精神的载体。今年是庆祝中国共产党建党一百周年，我们应当以建党百年为契机，多部门协调推进红色资源的甄别、研究、保护，深入发掘收集整理发生在孟津大地上的革命事迹，对辖区内每处革命遗址进行普查、登记、拍照，整理成册；因地制宜开展红色资源规划，积极向上申报文物保护单位，争取专项资金，对一些年久失修、损坏严重的革命遗址实施抢救性修缮保护，高标准建设红色教育基地。这样既能最大限度保护红色遗迹，又能充分利用其精神内涵发挥爱国主义教育作用。

二要加强红色资源利用创新，发挥红色力量。红色资源蕴含着伟大的革命精神，蕴含着中华民族的崇高美德，蕴含着实现复兴伟业的梦想力量。要妥善处理革命文物、红色资源与经济发展、城乡建设、民生改善的关系，结合党史学习教育，弘扬好中国共党带领中国人民进行革命、建设和改革的光辉历程和丰功伟绩，激发广大干部群众的精神力量。要大力利用新媒体宣传革命文物、红色资源，扎实推动革命文物保护利用与红色精品景区打造、特色小镇建设、传统村落保护等相结合，着力深化革命文物价值挖掘和利用创新；要围绕红色资源做好革命精神宣传，开发红色文创产品，让红色资源生动鲜活走进我们的心中，成为我们奋斗拼搏的滋养。

三要明确红色资源保护责任，擦亮红色印记。要严格落实革命文物保护传承利用工作责任，出台红色资源的具体保护措施，进一步明确属地责任和相关部门责任，切实把革命文物保护好、管理好、运用好。要强化要素保障，加大革命文物保护投入，加强讲解人员培训，提升展示水平，不断开创孟津革命文物和红色资源保护利用工作新局面。

不忘来时路，奋进新征程。让我们从新时代红色资源中汲取信心和力量，让红色精神永远在孟津大地上熠熠生辉。(孟津区城关镇 葛新元)