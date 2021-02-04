看昨天今天明天 百年党史话辉煌

历史照亮未来，征程未有穷期。透过百年党史仿佛看见了昨天的风雨沧桑、今天的波澜壮阔和明天的灿烂辉煌，可以说，中国共产党的发展史，就是一部浴血奋战的革命史，就是一部艰苦卓绝的创业史，就是一部改革开放的发展史，更是一部自身建设的先进史。2021年恰逢中国共产党成立一百周年，我们更应该从百年党史中汲取奋进的力量，补足精神之“钙”，让信仰之光照亮未来的路。

历史照亮未来，征程未有穷期。透过百年党史仿佛看见了昨天的风雨沧桑、今天的波澜壮阔和明天的灿烂辉煌，可以说，中国共产党的发展史，就是一部浴血奋战的革命史，就是一部艰苦卓绝的创业史，就是一部改革开放的发展史，更是一部自身建设的先进史。2021年恰逢中国共产党成立一百周年，我们更应该从百年党史中汲取奋进的力量，补足精神之“钙”，让信仰之光照亮未来的路。

一、看昨天，党史如酒，历久弥香，学百年党史可“明志”。中国共产党在风雨飘摇中成立，由一艘小小红船成长为擎天掣地的巍巍巨轮，是无数共产党员用鲜血换来。作为年青一代的我们或许未曾经历万里长征的艰难险阻，未曾经历抛头颅、洒热血的残酷战争，未曾经历吃不饱饭、填不饱肚皮的反动统治。但百年党史告诉了我们正是因为在中国共产党的带领下，中国人民勇于抗争、不怕牺牲，才换来了我们今天的幸福生活。居安思危，饮水思源，全体党员要强化党史学习，学深党史，从党史中领悟创业发展的精神内涵，汲取人民情怀的力量，不断在党的非凡历程中砥砺初心，不断在咀嚼苦难中坚定信仰，不断在飞速发展中勇担使命，承担起吾辈之责。

二、看今天，党史如镜，鉴照古今，学百年党史可“鉴今”。历史滋养着当下，只有正确的看待历史，才能正确认识现实，百年党史波澜壮阔，给人们以汲取智慧、继续前行的力量。在中国共产党的正确领导下现如今国际地位迅速提升，科研成果举世瞩目，人民生活水平显著提高。2020年底近1亿农村贫困人口全部脱贫，乡村振兴的画卷也已经开启，“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20字方针,已是真真切切的存在。在新冠疫情肆虐的时候，国家的迅速部署，有效的控制疫情，保障人民的权益，生动诠释了人民至上的理念，现在新冠疫苗的全民免费接种，让每一个中国人都成为这份儿温暖的“受益者”。鉴如今种种，我们要树立正确的党史观，在党史中寻找初心，在党史学思践悟中守初心，在身体力行上践初心。

三、看明天，党史如笔，擘画蓝图，学百年党史可“励行”。心中有信仰，脚下有力量。明史亦励行，“十四五”规划处于重要战略机遇期和“两个一百年”历史交汇期，具有继往开来的里程碑意义。我们为之萦萦牵怀的宏图大业，总是在坚持不懈、届届接力的奋斗中向前发展。党的奋斗史做为“源头活水”，是新时期建设发展的动力和源泉，沧海桑田，不减奋斗底色，在关键节点进行“补钙”，激发党员干部内心深处的力量，在新的历史时期继续攻克难关，敢于啃下最硬的“骨头”，拿下新时代“高地”，推动时代不断向前，为人民的美好生活而奋斗，在实干与奉献中继往开来，从“人民至上”中获得智慧、汲取力量，牢牢植根人民、紧紧依靠人民、不断造福人民，接过时代“接力棒”，奋勇奔向“新征程”。

不忘本来，才能开辟未来。百年党史是一部辉煌的历史，昨天已是过去，今天正在进行，明天值得憧憬，真正的学百年党史更应“自强”,用坚韧的意志铭记初心使命，用昨天的历史之光照亮明天奋斗的新征程。通过百年党史学习，要走心更要实干，我们要用实打实、硬碰硬的“解题”姿态，要用真抓实干、雷厉风行的求实作风，当好新时代的答卷人。(孟津区 孙小园)