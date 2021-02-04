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建设文明网络 弘扬时代新风
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2021.08.06 16:59

　　进入万物互联的时代，我们每个人都和网络息息相关：购物、出行、学习、娱乐、办公……网络的便捷高效让我们的生活变得格外精彩。但是，我们在享受网络带来便利的同时，也要警惕网络诈骗、网络泄密等一系列违法犯罪活动，更要意识到网络并非法外之地，提升文明上网意识，重视网络安全，弘扬时代新风。

　　将网络文明与人民群众挂钩，不仅指明了网络文明的受众群体，更体现出了人民群众在维护网络文明方面无可替代的重要性。

　　网络文明建设为了群众。网上冲浪、移动支付、隐私保护……网警护航让人民群众在互联互通的网络世界里安心、放心、舒心，良好的网络环境给人们带来幸福的同时，也承载了人们的美好生活期待。而网络安全阵地一旦失守，群众的幸福感、获得感将大打折扣甚至不复存在。因此，要绷紧网络安全之弦，为人民群众创造绿色安全的网络空间。

　　网络文明建设依靠群众。打造安全健康的网络环境，离不开人民群众的共同努力和支持。每个人都是网络文明的参与者、创建者和享用者，要增强个人文明意识，树立绿色上网、文明上网、安全上网理念，遵守法律法规，不断提高防范网络诈骗的能力和本领，分享向上向善的网络文化，共同打造安全和谐的网络环境。

　　网络文明，事关你我。网络并非法外之地，文明上网安全上网，才能共建和谐家园。网络环境风清气正，上网冲浪安全无忧，群众的笑脸一定会更加幸福甜美！(栾川县)
[ 责任编辑：席倩倩]
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