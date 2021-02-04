1921年7月23日，在浙江嘉兴南湖的一艘小船上，在庄重肃穆的气氛中，在“中国共产党万岁”的低声呼喊中，中国共产党的第一次全国代表大会闭幕。同时，这也标志着中国共产党成立了。今年是2021年，是中国共产党的百年华诞，站在两个一百年的交汇点，我们对全面建设社会主义现代化国家的新征程充满信心，也对过去的一百年峥嵘岁月加以传承和学习。

1921年7月23日，在浙江嘉兴南湖的一艘小船上，在庄重肃穆的气氛中，在“中国共产党万岁”的低声呼喊中，中国共产党的第一次全国代表大会闭幕。同时，这也标志着中国共产党成立了。今年是2021年，是中国共产党的百年华诞，站在两个一百年的交汇点，我们对全面建设社会主义现代化国家的新征程充满信心，也对过去的一百年峥嵘岁月加以传承和学习。

一百年前的中国，饱受帝国主义、封建主义和官僚主义的压迫，全国上下饱受摧残，政治黑暗腐败，社会经济千疮百孔，人民生活在水深火热之中。中国共产党毅然决然扛起救国救民的大旗，不惜抛头颅洒热血为实现民族独立和人民解放而奋斗。自1921年中国共产党成立以来带领中华民族披荆斩棘奋起反抗，完成新民主主义革命，实现了民族独立和民族解放，完成了救国大业，这无疑是开天辟地的大事变。但我党的征程还远没有结束，在漫长的峥嵘岁月中，我党勇于面对错误，积极修正继续前行。在第五次反围剿中由于“左”倾机会主义导致行动失败。我党快速调整做出战略性转移，在遵义展开会议纠正和总结此次行动的经验。最终在1936年10月在甘肃会宁完成会师，这标志着中国共产党和中国工农红军是一支不可战胜的力量。我党继续带领人民踏上征程，在历经北伐战争、土地革命、抗日战争和解放战争，建立了中华人民共和国，中国人民从此站起来了。但国内也因饱受战争的摧残而千疮百孔，党为了国家民族的复兴、人民的幸福生活而继续奋斗。

党顺应历史和人民的选择确立了中国特色社会主义制度，带领新生的中国和中华民族开创建设具有中国特色的社会主义事业。以生产资料公有制为基础实行有计划的发展。在经历社会主义改造、大跃进、改革开放等阶段。在多次曲折反复中，使我国的经济腾飞，综合国力不断提高。新中国从成立以来的一穷二白的落后面貌到国内生产总值增长了五六十倍。使十二多亿中国人不仅解决了温饱问题且总体上达到小康水平。

忆往昔，再看今朝。

全国人民在我党的带领下，坚定制度自信，不断推进国家治理体系和治理能力现代化。坚持和发展中国特色社会主义，全面建成小康社会。转变发展方式，从高速发展变为高质量发展。习总书记更是创造性的对“两个一百年”奋斗目标提出“三步走”的战略目标。其中解决人民温饱问题和人民生活总体上达到小康水平已经提前实现。在“两个一百年”奋斗目标的交期，我们党既要全面建成小康社会，更要趁热打铁开启全面建成社会主义现代化国家新征程。努力把我国建设成富强民主文明和谐的社会主义现代化强国。习近平总书记多次提到“两个一百年”并作出详解，在全世界范围内引起了广泛的共鸣。这不仅是中国人民追求的理想，更是全世界人民追求的理想。全世界范围内的各个国家一道，深化互利共赢、共享机遇、共创繁荣。

作为一名共产党员，我为我的祖国感到骄傲与自豪。我愿意为祖国的建设贡献出自己的绵薄之力，助力祖国更加繁荣昌盛，人民生活更加美好。(老城区退役军人事务局 张凯琳)