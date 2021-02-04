把红色资源保护好、挖掘好、传承好

日前，中共中央组织部、党和国家功勋荣誉表彰工作委员会办公室公示了29名“七一勋章”提名建议人选。其中“20后”共7人，包括四位百岁老人，年纪最长者已经101岁了。

日前，中共中央组织部、党和国家功勋荣誉表彰工作委员会办公室公示了29名“七一勋章”提名建议人选。其中“20后”共7人，包括四位百岁老人，年纪最长者已经101岁了。

老红军、老党员等为党和人民的事业立下了不朽功勋，是党和人民的宝贵财富。在党史学习教育中，很多高龄老红军、老八路等，以自己亲身经历向广大群众，尤其是青少年讲述长征的故事、抗日的故事、抗美援朝的故事.....从而激励广大青少年知史爱党、爱国、爱社会主义，使广大党员、干部永葆初心、永担使命。

然而，我们也看到，这些老红军、老党员等，都已年迈。让红色基因、革命薪火代代传承，各级党委政府就要大力关心关爱这些老红军、老党员等，抢救挖掘党的故事、革命的故事、英雄的故事，让红色基因深入群众、深入人心。

大力关爱。日前，中组部印发通知，要求各级组织部门按照党中央要求，在“七一”前夕，对获得党内功勋荣誉表彰的党员、生活困难党员、老党员、老干部和烈士遗属、因公殉职党员干部家属进行走访慰问。此外，中组部还将从代中央管理的党费中安排慰问资金。关心关爱老红军、老党员等是我们党的优良传统，中组部的行动充分体现了我们党对他们的高度关心关爱。各级党委政府，要制定专门措施，认真细致地照顾他们的生活起居，精心细致地搞好服务，确保他们健康长寿、安享晚年。

深度挖掘。“姥爷说，美国士兵说：中国军人冲锋时，就像超人！”、“爷爷也是一名志愿军老兵，如果还在世应该有99岁了，可惜10年前离开了。记得小时候每次过年的家庭聚会上，爷爷最喜欢讲的就是当年抗美援朝的故事，但是那时候还太小，还不懂这种平凡讲述里蕴含的伟大故事。真希望爷爷还在，我一定再也不会不耐烦听到絮絮叨叨这些老故事了”.....这是网友，在人民日报、央视等媒体的留言。君不见，有多少孩子，听老红军讲长征故事时热泪盈眶；又有多少党员干部，听老八路讲抗日故事时热血沸腾。历史是最好的教科书。中国革命历史是最好的营养剂。面对年事已高的老红军、老八路、老革命等，各级党委政府，要采取视频、照片、录音等各种措施，请他们讲红军的故事、抗日的故事、抗美援朝的故事......，尽一切力量来抢救、挖掘这些宝贵的红色资源。

传承精神。“大家现在看到的就是红军长征的路线图，可以清楚地看到当时咱们红二十五军的行军路线，红二十五军是长征中唯一一支创建了根据地的红军，也是唯一一支人数不减反增的红军……”，在位于陕西省汉中市留坝县江口镇河西村的红二十五军军部江口旧址，讲解员梁蕾正在给游客深情讲解。每次讲解，梁蕾都会给游客留下深刻印象，不仅因为她长相甜美，更因为她是红军后代，每次都会把自己所知道的那些发生在红军身上的真实故事讲给游客听。如何让红色基因、革命薪火代代传承？汉中的做法让人称赞：积极培养老红军、老八路、老革命等的后代。感人心者，莫先乎情。作为后代人，他们的亲自讲述，现场讲解，更形象，更生动，更能打动人，感染人，从而使红色基因深深扎根于每一个游客。(偃师区委组织部 李红卫)