谁家的孔雀走丢了？快去洛阳市林业局野生动物救助站认领 【视频】

“这只孔雀能吃能喝，身体状态良好，我们饲养、观察一段时间后，会给它找个新家！”6日中午，洛阳市林业局野生动物救助站的工作人员说。

“这只孔雀能吃能喝，身体状态良好，我们饲养、观察一段时间后，会给它找个新家！”6日中午，洛阳市林业局野生动物救助站的工作人员说。

前两天，在洛阳理工学院王城校区北门口，正在值班的学校保安王师傅看见一团黑影在校内的水泥路面上移动。他跑出值班室一瞧：“乖乖，原来是一只孔雀。”

修长的脖子，彩蓝色的胸前羽毛，头上顶着扇形的冠羽……此刻它气定神闲地踱步，即便看见有人走近，也毫不惊慌，像个高贵的公主。

“这是野生的吗？”“会不会是迷路啦？”“一定是个‘学霸鸟’，暑假来参加社会实践啦……”这个不速之客的到来，引发了留校师生的兴趣，大家七嘴八舌地议论着，有的还开起玩笑。

为了搞清楚孔雀的来历，学校安保人员把孔雀临时安置在值班室，并联系了野生动物救助站。担心天气太热，他们还给孔雀送来了清水和大米。这只小家伙也不客气，吃饱喝足后，继续在屋里溜达。

当天下午，野生动物救助站的工作人员赶到学校，顺利把孔雀带回。

救助站的工作人员说，这是一只雌性蓝孔雀，应该是人工饲养的，可能是偷跑了出来。目前，孔雀的整体状况良好，考虑到它对野生环境可能不适应，如果没有失主认领的话，工作人员将为它找个新家。（洛报融媒记者 孟山 文/图/视频 通讯员 李成）