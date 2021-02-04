2021年度社会工作者职业水平考试8月9日开始报名

6日，洛报融媒记者从民政部门获悉，省人力资源和社会保障厅、省民政厅4日发布关于做好2021年度社会工作者职业水平考试考务工作的通知，明确考试时间为10月16日、17日。

6日，洛报融媒记者从民政部门获悉，省人力资源和社会保障厅、省民政厅4日发布关于做好2021年度社会工作者职业水平考试考务工作的通知，明确考试时间为10月16日、17日。

考试设置：

助理社会工作师考试科目为“社会工作综合能力(初级)”(客观题)和“社会工作实务(初级)”(客观题)2个科目，考生须在1个考试年度内通过全部应试科目方可取得职业水平证书。

社会工作师考试科目为“社会工作综合能力(中级)”(客观题)、“社会工作法规与政策”(客观题)和“社会工作实务(中级)”(主观题)3个科目，考生须在连续2个考试年度内通过全部应试科目，方可取得职业水平证书。

高级社会工作师考试科目为“社会工作实务(高级)”(主观题)1个科目，考生通过该应试科目可取得高级社会工作师考试成绩合格证明。

报名条件：

凡符合报名条件规定的人员，均可报名参加助理社会工作师、社会工作师职业水平考试。

(一)助理社会工作师考试报名条件：

1.取得高中或者中专学历，从事社会工作满4年；

2.取得社会工作专业大专学历，从事社会工作满2年；

3.社会工作专业本科应届毕业生；

4.取得其他专业大专学历，从事社会工作满4年；

5.取得其他专业本科及以上学历，从事社会工作满2年。