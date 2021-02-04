瀍河区：严格管控入洛外地车辆 消除输入性风险

8月6日凌晨，在二广高速瀍河收费站，瀍河区的医护人员和公安干警正在对外地牌照来洛车辆进行登记、检查健康码和行程码，他们24小时值班，对入洛外地车辆进行严格管控，努力消除输入性风险。
8月6日凌晨，在二广高速瀍河收费站，瀍河区的医护人员和公安干警正在对外地牌照来洛车辆进行登记、检查健康码和行程码，他们24小时值班，对入洛外地车辆进行严格管控，努力消除输入性风险。
8月6日凌晨，在二广高速瀍河收费站，瀍河区的医护人员和公安干警正在对外地牌照来洛车辆进行登记、检查健康码和行程码，他们24小时值班，对入洛外地车辆进行严格管控，努力消除输入性风险。(洛报融媒记者 张怡熙 摄)
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