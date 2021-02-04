紧急通知！洛阳暂时关闭网吧、KTV、城市书房等人员密集场所

根据目前疫情防控形势，全市范围内互联网上网服务营业场所（网吧）、歌舞娱乐场所（KTV）、游艺娱乐场所、图书馆、文化馆（站）、城市书房等人员密集场所暂时关闭，开放时间另行通知。
根据目前疫情防控形势，全市范围内互联网上网服务营业场所（网吧）、歌舞娱乐场所（KTV）、游艺娱乐场所、图书馆、文化馆（站）、城市书房等人员密集场所暂时关闭，开放时间另行通知。
全市范围内网吧、KTV、城市书房等人员密集场所暂时关闭
根据目前疫情防控形势，全市范围内互联网上网服务营业场所(网吧)、歌舞娱乐场所(KTV)、游艺娱乐场所、图书馆、文化馆(站)、城市书房等人员密集场所暂时关闭，开放时间另行通知。
请广大市民积极配合，减少聚集。让我们团结一心，共同努力，坚决打好打赢疫情防控这场硬仗。
洛阳市文化广电和旅游局
2021年8月6日
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