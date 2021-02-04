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紧急通知！洛阳暂时关闭网吧、KTV、城市书房等人员密集场所
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市文化广电和旅游局 2021.08.06 10:38

全市范围内网吧、KTV、城市书房等人员密集场所暂时关闭

　　根据目前疫情防控形势，全市范围内互联网上网服务营业场所(网吧)、歌舞娱乐场所(KTV)、游艺娱乐场所、图书馆、文化馆(站)、城市书房等人员密集场所暂时关闭，开放时间另行通知。

　　请广大市民积极配合，减少聚集。让我们团结一心，共同努力，坚决打好打赢疫情防控这场硬仗。

　　洛阳市文化广电和旅游局

　　2021年8月6日
[ 责任编辑：席倩倩]
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