河南省先进基层党组织瀍河区瀍河乡下窑社区党支部：壮大集体经济 共享发展红利（向先进模范学习）

“外出都要戴好口罩，买菜排队保持一米距离……”昨日一早，瀍河区瀍河乡下窑社区党支部书记郝伟国来到社区疫情防控点忙碌起来。

“外出都要戴好口罩，买菜排队保持一米距离……”昨日一早，瀍河区瀍河乡下窑社区党支部书记郝伟国来到社区疫情防控点忙碌起来。

“这时候可不敢马虎，党支部成员全部上阵，参与一线防控工作。画好支部同心圆，才能凝聚党的向心力。”郝伟国说。前不久，该社区党支部被评为“河南省先进基层党组织”。

下窑社区是一个多民族聚居的社区。近年来，该社区在党支部的带领下，通过发展集体经济，有力助推群众致富。

郝伟国介绍，下窑社区是“村改居”社区。为拓宽居民收入渠道，该社区在党支部带动下成立了集体经济股份合作社，对社区内闲置土地、沿街商铺等资源进行整合，通过估值、确权等方式进行改革后，统一对外出租。目前，下窑社区集体经济年收入约130万元，全社区近1000人都成了股东。去年，该社区发放股金分红54.51万元。

“所有股东都颁发有股权证书，每年分红时，都会在社区党群服务中心张榜，真正做到让群众参与、群众监督。”郝伟国说。

集体经济壮大了，居民的腰包鼓了，大家共享发展红利。目前，下窑社区居民女性55岁以上、男性60岁以上，每人每月可领取200元的生活补助金；80岁以上的居民每人每月可领取310元生活补助金；每年春节，增发两个月生活补助金。此外，该社区居民的城乡居民医疗保险费用均由社区支付。

提起社区的变化，居民们竖起大拇指夸赞：“我们不仅每年都能拿分红，社区周边企业多了，工作也好找。”“火车跑得快，全靠车头带。我们社区能有今天的样子，党支部功不可没。”

在民族团结进步创建方面，下窑社区努力在共居共学共事共乐方面提供更好的均等化服务。1000平方米的党群服务中心及活动室，可提供保健、休闲、学习、娱乐一体化服务。

此外，下窑社区以党支部为核心，以《居民公约》为基础，以红白理事会、道德评议会、村民议事会和禁毒禁赌会“一约四会”为引领，依托“红色驿站”议事室，让各族群众充分参与社区治理，共同解决社区建设中的各类问题，坚持“群众事，群众定”，维护民族团结，共建美好家园。（记者 郭飞飞 通讯员 孙文辉）