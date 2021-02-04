8人创作48幅防汛救灾图 传递振奋人心的力量

连日来，在防汛救灾一线涌现出一批批先进事迹。为将先进事迹记录下来，传递振奋人心的力量，偃师区8名文艺工作者创作了48幅防汛救灾群英图。日前，记者采访了画作负责人文平川。

连日来，在防汛救灾一线涌现出一批批先进事迹。为将先进事迹记录下来，传递振奋人心的力量，偃师区8名文艺工作者创作了48幅防汛救灾群英图。日前，记者采访了画作负责人文平川。

8月2日上午，记者见到这48幅画作，有党员冲锋在前的，有志愿者驰援灾区的，还有群众团结一致、共渡难关的，形象生动。

“我们希望通过这些画，传递在防汛救灾中振奋人心的力量。”今年62岁的文平川说，他是偃师区伊洛书画社社长。前段时间，偃师区遭遇持续强降雨，部分区域受灾严重。偃师当地救援队、志愿者和党员干部等冲锋在救灾一线，涌现出一大批先进事迹。偃师区文化艺术联合会号召广大文艺工作者拿起画笔，刻画防汛救灾中的先进事迹。

文平川接到通知，与书画社成员史正策、王丽、张庆红、王巧环、李艳会、李萍和魏巧利积极响应。尽管大家平均年龄已有55岁，依然深入一线采集防汛救灾典型事迹。文平川说，他们从7月20日至27日，连续创作了48幅防汛救灾群英图。这48幅防汛救灾群英图不仅是对此次灾情的记录，更表达了对一线救灾人员的感谢。(记者 魏巍 实习生 曹茜茜 通讯员 王雷)