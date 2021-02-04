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数十个香菇大棚遭暴雨袭击 她为3.8万瓶香菇酱找销路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.06 09:23

　　8月4日上午，在汝阳县刘店镇红里村一香菇种植基地，工人们正深一脚浅一脚地清理淤泥，菌架上的菌棒被水泡坏散落一地，这一切都是前段时间因暴雨引起的，基地数十个大棚受损，损失惨重。眼下，基地负责人张娜正着急销售香菇酱，以缓解购买菌棒原材料资金压力。

　　暴雨造成数十个大棚不同程度受损

　　说起这次损失，张娜的声音变得哽咽。7月20日，张娜因生病在市区某医院住院治疗，凌晨4点多，她被雨声吵醒，赶紧给基地工人打电话，得知山上的雨水夹杂着黄泥漫进基地，她立即让工人撤离，8名工人驾车试了几次想突围出去，均被大水堵了回来，后在民警帮助下才成功脱险。

　　天亮后，张娜出院赶往基地，因积水和淤泥太深无法靠近，她心急如焚。第二天，雨稍停后，铲车清出一条路，张娜等人进入基地发现，菌棒被冲到院子里，淤泥深得过膝。经清点，暴雨造成数十个大棚不同程度受损，其中一半损毁严重，不少菌棒被水泡坏。看着一片狼藉景象，她的眼泪止不住地流下来。

　　张娜调整好情绪，带领工人投入清淤工作。其间，当地又下了几场雨，虽然持续时间不长，但下得急，导致他们淤泥还没有清理完，山上的淤泥又涌了进来，清淤工作推进缓慢。

　　创业不易，种植香菇接连遭遇挑战

　　张娜1980年生，洛阳人，前些年到深圳发展积累了一些资本，也结交了不少朋友。她一直想回报家乡，经与朋友商议，大家决定在汝阳投资发展香菇种植产业，也能带动当地群众就业。

　　2018年7月，香菇种植基地进入投产状态，且产出的香菇品质不错，可由于种种原因，资金链断裂，这无疑给正准备一展拳脚的张娜当头一棒。一些工人和投资人安慰她，说她清楚老家的情况，带着大家继续干，工资和分红可以缓一缓。她性格要强，也很不甘心，加上大家的鼓励与支持，顶着压力坚持下来。

　　张娜带领大家一起种香菇、收香菇、卖香菇，一起吃白面条煮香菇，好不容易熬到2019年年底，基地有了明显起色，流动资金也跟上了，没想到又遭遇新冠肺炎疫情的考验。“这次打击很大。”张娜回忆，当时封路、封村，长出来的香菇无人采摘，全部坏到大棚里。可是，这次打击没有击倒她，她咬紧牙关挺了过来。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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