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未来一周，洛阳多阵雨、雷阵雨天气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.06 08:57

　　昨天，洛阳迎来一次分散性降水过程，宜阳县等地的局地还出现了短时暴雨等强对流天气。降水带来凉爽，昨天洛阳最高气温只有27℃，最大相对湿度96%，加上微风拂面，清凉宜人。

　　从全省来看，昨天白天，我省大部分地区出现阵雨、雷阵雨，整体雨量分布不均，强降水落区主要位于三门峡、洛阳、郑州、商丘、周口等地，局部有暴雨、大暴雨。

　　目前，我国北方仍处于主汛期。中国气象局预计，今年8月，我国气候状况偏差，从降水情况来看，预计8月上旬，我国以南方多雨为主，华北、东北等地多雷阵雨天气；8月中旬，我国南、北各有一条多雨带，长江以南大部地区、西北部分地区、内蒙古中东部、东北部分地区、华北大部等地降水偏多；8月下旬，我国以北方多雨为主，华北部分地区、西北地区东部和西部、内蒙古部分地区、东北部分地区降水偏多。上述地区需防范强降水及其可能诱发的城市内涝、中小河流洪水和山洪地质灾害。

　　未来一周洛阳天气情况怎么样？市气象台预报，7日夜里到8日、11日夜里到13日，受高空低槽东移影响，我市有分布不均匀的阵雨、雷阵雨，局部暴雨并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气。具体预报如右。

　　今天：

　　晴天间多云，局地有阵雨、雷阵雨，气温20℃到33℃。

　　明天：

　　多云间晴天，傍晚到夜里多云转阴天，有阵雨、雷阵雨，气温22℃到33℃。

　　8日(周日)：

　　阴天有阵雨、雷阵雨，局地大到暴雨，气温23℃到29℃。

　　9日(周一)：

　　阵雨转多云，气温22℃到31℃。

　　10日(周二)：

　　多云，气温22℃到33℃。

　　11日(周三)：

　　多云到阴天，下午到夜里转阵雨、雷阵雨，气温23℃到30℃。

　　12日(周四)：

　　阴天有中到大雨，局地有暴雨，气温23℃到28℃。（首席记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：席倩倩]
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