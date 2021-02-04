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走近身处疫情防控最前线的工作者 了解他们的故事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.06 08:49

　　编者按 有这样一群人，他们以对人民群众高度负责的态度，默默坚守在疫情防控最前线——车站健康码查验员，紧盯旅客健康码，一站就是大半天；收费站测温员，“全副武装”为下站人员测温；社区工作人员，深入居民小区，挨家挨户开展疫情防控排查与宣传……让我们走近这些身处疫情防控最前线的工作者，了解他们的故事。

王龙钢在查看旅客健康码

　　车站健康码查验员：紧盯旅客健康码 严防疫情输入

　　◆姓名：王龙钢

　　◆年龄：33岁

　　◆职业：民兵

　　◆地点：洛阳龙门站

　　3日12时许，在洛阳龙门站出站口，刚刚查验完一批旅客的王龙钢，连忙摘掉眼罩、帽子、口罩，一路小跑至一旁的桌前。

　　“趁着没人抓紧吃两口，过几分钟还有一趟车(进站)。”王龙钢一边说，一边端起盒饭狼吞虎咽起来。记者注意到，他捂了一上午的头发，像刚洗过一样，不时有汗珠从发尖滴落到桌上。

　　王龙钢今年33岁，是洛龙区民兵。此前一天，他接到洛龙区武装部的通知，来到洛阳龙门站开展疫情防控工作。与王龙钢一起的，还有另外一些民兵，他们组成了一支健康码查验小队，大家分为两班，在出站口对每名出站旅客的健康码进行查验。

　　“每天面对这么多外来人口，你担心吗？”

　　“说不担心是假的，但这是我的职责和使命。”王龙钢说，洛阳龙门站是外来人员进入洛阳的重要关口，无论再苦再累再危险，他都会坚守岗位，严防疫情输入。（记者 刘嘉仪 实习生 郭慧颖 通讯员 徐驰 文/图）

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[ 责任编辑：席倩倩]
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