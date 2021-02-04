洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

关于在洛阳市劳模先进和高技能人才中实施“求学圆梦”计划的意见
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.06 08:40

　　各县区总工会、各产业工会、市直工会，机关各部室、直属各事业单位：

　　为进一步深入贯彻落实《洛阳市产业工人队伍建设改革实施方案》(洛发〔2019〕21号)，扎实推进产业工人队伍建设改革，切实提高职工队伍素质，洛阳市总工会决定在全市劳模先进和高技能人才中实施“求学圆梦”计划，现制定如下意见。

　　一、指导思想

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，特别是在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神，聚焦建强副中心、形成增长极，积极实施劳模先进和高技能人才“求学圆梦”计划，着力培养更多高素质技术技能人才，为全面建设社会主义现代化强市提供可靠的人才支撑。

　　二、目标对象

　　以“服务中心大局、服务企业发展、服务职工成才”为目标，与相关大学网络教育学院建立合作关系，利用大学优质教育资源，帮助职工实现学历提升愿望，满足广大职工“求学圆梦”需求。

　　每年度计划招生300人左右。招生对象为年龄45周岁以下，全市机关企事业单位的市级以上(含)劳动模范(先进工作者)、“五一”劳动奖章获得者和河洛工匠、河洛大工匠等高技能人才及后备人才库人员。

　　三、合作院校

　　(一)河南科技大学继续教育学院(成人专升本)

　　1.报名方式：每年9月开始网上报名，需在该校本部现场对学员进行信息采集和学历确认，合格后参加10月23日至24日全国成人高招，符合免试条件的全国劳模由个人提出申请，招生办公室批准后入学。

　　2.学籍管理：学员被录取后，需凭职工学历提升备案表(附件1)到洛阳市工匠学院办公室(西工区中州中路213号博爱眼科医院10楼)办理备案手续，洛阳市工匠学院办公室将学员备案名单报河南科技大学继续教育学院办理学员入学手续，纳入双方专项管理。

　　(二)洛阳职业技术学院继续教育学院(成人高中升专科)

　　1.报名方式：每年9月开始网上报名，需在洛阳职业技术学院本部现场对学员进行信息采集和学历确认，合格后参加10月23日至24日全国成人高招，符合免试条件的全国劳模由个人提出申请，招生办公室批准后入学。

　　2.学籍管理：学员被录取后，需凭职工学历提升备案表(附件1)到洛阳市工匠学院办公室办理备案手续，洛阳市工匠学院办公室将学员备案名单报洛阳职业技术学院继续教育学院办理学员入学手续，纳入双方专项管理。

　　(三)国内其他开设成人教育的院校(办理手续同上，不再纳入双方专项管理)

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·七旬老人眩晕 病根竟在耳朵里
  • ·出门多备几个口罩 湿了就要及时换
  • ·孩子左眼间歇性斜视 要通过手术矫正吗
    		•
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
        在伊滨区佃庄镇，有这样一个村落，因宋代名相吕蒙正而得名、闻名，至今仍保留着吕蒙正少年苦读的寒窑，这个...
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
  • ·漫步石头部落 哼起“田园牧歌”
    		•  
    新闻排行
  • 全省第一！洛阳重点项目建设势头良好...
  • 请扩散！洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥...
  • 郑州发布15号通告：对部分区域实行封...
  • 疫情防控期间，部分市民可在网上缴燃气费
  • 快来围观！洛阳漂亮护士小姐姐教您正...
  • 全市新冠肺炎疫情防控工作专题会议召开
  • 口罩怎么选？放了一年的口罩还能戴吗...
  • 最高奖励50万元！符合条件的汽车销售...
  • 未来一周，洛阳多阵雨、雷阵雨天气
  • 洛龙区共建成污水处理站（厂）12座 实...
    		•
    百姓呼声
  • · 免费的电动车上牌照，为啥强卖三责险？
  • · 芳华路接纱厂路路口桥梁震动是否正常
    • 精彩图片
    状态良好！洛阳地铁2号...
    洛阳北郊机场再次升级...
    洛阳冰玉制冷设备制造...
    防疫标语接地气 只为走...
    精彩热帖

    宜阳南环路建设者

    爱舞的小精灵们

    夏花之绚烂

    雨中的荷花
    /夏游上阳宫
    /老赵：到宜阳玩别忘了这个景区！
    /我用相机做画笔 描绘新版《爱莲说》
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605