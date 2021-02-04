关于在洛阳市劳模先进和高技能人才中实施“求学圆梦”计划的意见

为进一步深入贯彻落实《洛阳市产业工人队伍建设改革实施方案》(洛发〔2019〕21号)，扎实推进产业工人队伍建设改革，切实提高职工队伍素质，洛阳市总工会决定在全市劳模先进和高技能人才中实施“求学圆梦”计划，现制定如下意见。

各县区总工会、各产业工会、市直工会，机关各部室、直属各事业单位：

为进一步深入贯彻落实《洛阳市产业工人队伍建设改革实施方案》(洛发〔2019〕21号)，扎实推进产业工人队伍建设改革，切实提高职工队伍素质，洛阳市总工会决定在全市劳模先进和高技能人才中实施“求学圆梦”计划，现制定如下意见。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，特别是在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神，聚焦建强副中心、形成增长极，积极实施劳模先进和高技能人才“求学圆梦”计划，着力培养更多高素质技术技能人才，为全面建设社会主义现代化强市提供可靠的人才支撑。

二、目标对象

以“服务中心大局、服务企业发展、服务职工成才”为目标，与相关大学网络教育学院建立合作关系，利用大学优质教育资源，帮助职工实现学历提升愿望，满足广大职工“求学圆梦”需求。

每年度计划招生300人左右。招生对象为年龄45周岁以下，全市机关企事业单位的市级以上(含)劳动模范(先进工作者)、“五一”劳动奖章获得者和河洛工匠、河洛大工匠等高技能人才及后备人才库人员。

三、合作院校

(一)河南科技大学继续教育学院(成人专升本)

1.报名方式：每年9月开始网上报名，需在该校本部现场对学员进行信息采集和学历确认，合格后参加10月23日至24日全国成人高招，符合免试条件的全国劳模由个人提出申请，招生办公室批准后入学。

2.学籍管理：学员被录取后，需凭职工学历提升备案表(附件1)到洛阳市工匠学院办公室(西工区中州中路213号博爱眼科医院10楼)办理备案手续，洛阳市工匠学院办公室将学员备案名单报河南科技大学继续教育学院办理学员入学手续，纳入双方专项管理。

(二)洛阳职业技术学院继续教育学院(成人高中升专科)

1.报名方式：每年9月开始网上报名，需在洛阳职业技术学院本部现场对学员进行信息采集和学历确认，合格后参加10月23日至24日全国成人高招，符合免试条件的全国劳模由个人提出申请，招生办公室批准后入学。

2.学籍管理：学员被录取后，需凭职工学历提升备案表(附件1)到洛阳市工匠学院办公室办理备案手续，洛阳市工匠学院办公室将学员备案名单报洛阳职业技术学院继续教育学院办理学员入学手续，纳入双方专项管理。

(三)国内其他开设成人教育的院校(办理手续同上，不再纳入双方专项管理)