打喷嚏、咳嗽后最好及时换口罩

“地铁、公交车的空间相对密闭，人员密集，乘坐时要注意些啥？”“乘坐电梯时怎样做好个人防护？”昨日，市中心医院感染科副主任医师余凤仙为我们讲解了相关防护细节。

“地铁、公交车的空间相对密闭，人员密集，乘坐时要注意些啥？”“乘坐电梯时怎样做好个人防护？”昨日，市中心医院感染科副主任医师余凤仙为我们讲解了相关防护细节。

问题一：疫情防控期间，乘坐公交车、地铁时，如何做好个人防护？

余凤仙：乘坐拥挤的公共交通工具，如果条件允许，最好戴防护效果好的医用外科口罩，隔位或分散而坐。

坐公交车时，尽量保持自然通风。如果天气较热，车里开着空调，也可以将窗户开一条缝，适度保持空气流通。

问题二：乘坐电梯时需要注意什么？

余凤仙：等候或乘坐电梯时应全程规范戴口罩，与他人保持社交安全距离。如果电梯里人较多，可以等下一趟。在楼层不高、身体状况良好的情况下，选择走楼梯。

触摸电梯按键后，手不要接触眼睛、鼻子和嘴巴，及时用酒精棉片和免洗洗手液进行手部清洁。最好随身携带纸巾，隔着纸巾触摸按键，下电梯后及时将纸巾扔进垃圾桶。如条件允许，可第一时间用洗手液或肥皂正确清洗双手。

问题三：在电梯等密闭空间，有人戴着口罩打喷嚏、咳嗽要紧吗？

余凤仙：打喷嚏、咳嗽时，会喷出飞沫，口罩有一定的阻隔飞沫传播作用，其他人只要正确戴口罩，就可以做好个人防护。需要注意的是，打喷嚏、咳嗽会减弱口罩的防护效果，打喷嚏、咳嗽后应当到安全的环境中及时更换口罩，并将旧口罩扔进废弃口罩箱中。（记者 仝景菁 实习生 陶加玉 通讯员 高鸽）