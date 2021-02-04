口罩怎么选？放了一年的口罩还能戴吗？专家为大家详细科普

众所周知，口罩是预防呼吸道传染病的重要防线，可以降低新型冠状病毒感染风险。口罩分着不同类别，疫情防控期间，我们该怎么选防护口罩？本报邀请洛阳市儿科呼吸学组组长、市妇幼保健院儿童呼吸内科主任代富力，为大家详细科普。

众所周知，口罩是预防呼吸道传染病的重要防线，可以降低新型冠状病毒感染风险。口罩分着不同类别，疫情防控期间，我们该怎么选防护口罩？本报邀请洛阳市儿科呼吸学组组长、市妇幼保健院儿童呼吸内科主任代富力，为大家详细科普。

问：在不同场合，戴口罩的要求有哪些？

答：国家卫生健康委去年发布《预防新型冠状病毒感染的肺炎口罩使用指南》，其中提到一些原则。

●在非疫区空旷且通风场所不需要戴口罩，进入人员密集或密闭公共场所需要戴口罩。

●在疫情高发地区空旷且通风场所建议戴一次性使用医用口罩，进入人员密集或密闭公共场所戴医用外科口罩或颗粒物防护口罩。

●有疑似症状到医院就诊时，需戴不含呼气阀的颗粒物防护口罩或医用防护口罩。有呼吸道基础疾病患者需在医生指导下使用防护口罩。年龄极小的婴幼儿不能戴口罩，易引起窒息。

●棉纱口罩、海绵口罩和活性炭口罩对预防病毒感染无保护作用。

问：一次性防护口罩能阻隔病毒吗？

答：●当前，很多商超和医疗机构一样售卖口罩，常见的是医用口罩及医用外科口罩。市民购买时要留心，部分商超销售的是一次性防护口罩。

一次性防护口罩能过滤灰尘、粉尘、颗粒物等大颗粒物质，但阻隔病毒、细菌入侵的有效率要低于医用口罩。

●相比医用口罩，医用外科口罩对病毒、细菌的阻隔率要更高。大多数医生戴的是医用外科口罩。经常在发热门诊的医生，需要戴阻隔率更高的KN95、N95及以上级别的颗粒物防护口罩或医用防护口罩。

在疫情防控期间，建议市民戴一次性医用及以上级别口罩。

●避免买到一次性防护口罩，一是看名称，二是看外包装上有无许可证编号、注册证编号及产品技术要求编号。一次性防护口罩包装上大多没有“环氧乙烷灭菌”“无菌”等字样。