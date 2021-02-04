“洛阳制造”亮相《强国基石》

昨日，记者从市工信局获悉，大型纪录片《强国基石》近日在央视财经频道播出，多家洛阳企业亮相其中，充分展示我市积极打造工业重镇、为挺起共和国制造业脊梁持续奋斗的精神风貌。

昨日，记者从市工信局获悉，大型纪录片《强国基石》近日在央视财经频道播出，多家洛阳企业亮相其中，充分展示我市积极打造工业重镇、为挺起共和国制造业脊梁持续奋斗的精神风貌。

工业是经济发展之基。《强国基石》由央视与工信部联合拍摄，主要宣传展示中国共产党领导工业和信息化事业的奋斗历程和历史性成就，共分《筑基》《自强》《奋起》《蝶变》《逐梦》五集。

其中，首集《筑基》着重介绍了中国一拖、前身为洛阳矿山机器厂的中信重工和洛玻在新中国成立初期筚路蓝缕搞建设，逐步成长为行业龙头，为我国工业化发展作出贡献的动人事迹。纪录片以时间为轴线，展示了1958年新中国首台“东方红”拖拉机下线、洛阳矿山机器厂用3个月时间完成新中国第一台直径2.5米双筒提升机生产任务、洛玻打造我国首条浮法玻璃生产线等中国工业重大历史事件。

此外，《强国基石》后续播出展示的C919大飞机等我国工业先进成果，也饱含“洛阳创新”元素。

《强国基石》于2日至6日每晚7时53分在央视财经频道播出，观众还可登录央视网搜索“强国基石”观看。(记者 陈曦 通讯员 周宇飞)