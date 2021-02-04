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洛龙区：一声“集结号”，2000余名志愿者响应

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.06 08:32
民兵志愿者在洛阳龙门站登记相关信息

　　4日一大早，洛龙区白马寺镇帽郭社区居民马丽云领到了“红袖章”。3日，她看到洛龙区发布的志愿者招募公告，第一时间联系社区工作人员，要求加入疫情防控执勤队伍。就在同一天，洛龙区2000多名热心人挺身而出，其中有大学生、退役军人、退休职工等。面对严峻的疫情防控形势，他们有一个共同的身份——志愿者。

　　00后志愿者，哪里需要去哪里

　　4日8时许，在洛龙区安乐镇安东社区一个居民小区内，20岁的河南大学体育学院学生王梦佳带领8名居民开始热身运动。

　　这个刚刚成立的健身课堂，是王梦佳报名志愿服务时向社区提出的建议。按照疫情防控要求，王梦佳采取了严格的防控措施。

　　王梦佳说，除了每天带领大家锻炼身体，她还申请到社区卡点执勤和入户走访，“哪里需要我，我就去哪里”。

　　在洛龙区中油家园小区，00后志愿者麻新阳就读于南京航空航天大学，他刚满19岁，是该小区年龄最小的疫情防控值班员。上岗第一天，他用电脑制作了一份小区出入人员登记表，大大提高了登记效率。

　　在走访中，记者发现，几乎在每个社区、村镇都能看到00后大学生志愿者的身影。

　　专业志愿者，素质过硬守一线

　　在洛龙区发布的志愿者招募公告下方，留言“已报名”的网友比比皆是。网友“做派对的桃子姑娘”就是其中一员，她说自己是一名医护人员，如有需要可到核酸检测、疫苗接种一线服务。

　　“我们已联系了她，报名者中像她这样的专业医护领域志愿者还有很多。”洛龙区文明办相关负责人介绍，为最大限度地发挥志愿者的作用，志愿者信息经统一汇总后，会根据学习背景、专业特长等进行科学调配。

　　在洛阳龙门站，就有一支专业的民兵志愿者服务团队。该团队由12名小伙儿组成，他们分成两班，每天7时至23时查验近万名旅客的健康码、行程码并登记相关信息，严守“入洛”关口。“脱下防护服，大伙儿就像从水里捞出来一样。”25岁的民兵志愿者毕浩冲说，即便如此，没有一个人叫苦叫累。

　　退休老党员，身兼数职献余热

　　4日上午，在洛龙区泉舜社区沁泉苑小区入口，65岁的党员志愿者陈印德拦住了迎亲队伍，同为党员志愿者的邵雪荣为大家发口罩，讲解防控要求。

　　陈印德和邵雪荣都是泉舜社区的居民，退休多年的他们，听到招募志愿者的“集结号”，不约而同地加入了防疫队伍。“昨天走了1万多步，巡逻就当锻炼身体了。”邵雪荣说，像她一样的退休老党员主要负责在辖区内的商场、小区巡逻，看到没戴口罩的人就发个口罩，发现有人员聚集就劝说大家散开。

　　70多岁的党员志愿者张安民是李楼镇石罢村“一约五会”成员，在他的劝说下，村里几个打算近期举办婚礼的年轻人，相继取消了婚宴，避免出现大规模人员聚集。

　　“志愿者将成为洛龙区联防联控的生力军。”洛龙区文明办相关负责人表示，在志愿者的帮助下，防控措施将落实到户、精准到人，构筑起疫情防控的“保障线”。（记者 智慧 实习生 李玉冰 通讯员 姚嘉慧 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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