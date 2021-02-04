强化防疫措施 保障就餐安全

近日，在洛阳国家大学科技园员工餐厅入口处，每名园区人员进入餐厅前必须戴口罩并接受消毒。

近日，在洛阳国家大学科技园员工餐厅入口处，每名园区人员进入餐厅前必须戴口罩并接受消毒。

目前该园区实行“分班制”就餐，员工错时到餐厅，缩短交叉相处时长，避免聚集。餐厅内实行“一人一桌”分餐制，每次翻台，保洁人员都要对座椅进行消毒；在取餐区、结账区等人员易聚集区域划设“一米线”，引导人们保持安全距离。同时，餐厅所有场所每日要按照卫生和防疫标准进行两次消杀，确保就餐环境安全。(记者 潘郁 通讯员 化雅楠 摄)