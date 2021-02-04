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爷孙俩齐上阵 疫情防控冲在前（共克时艰 抗击疫情）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.06 08:30

　　在武汉路街道武汉路社区西城美苑小区，有一对爷孙，一老一少戴着红袖章执勤的身影，成为小区里的“亮点”，他们是赵聚锁和他的“小搭档”赵芊芊。

　　5日，记者在武汉路街道武汉路社区西城美苑小区看到，爷孙俩正排查并登记小区外地车辆的相关信息。

　　今年68岁的赵聚锁，退休后就一直协助社区工作。前几天，看到小区门口张贴的志愿者招募令，他请缨参加小区疫情防控志愿服务队。孙女赵芊芊，今年18岁，刚刚高中毕业，看到爷爷当起了小区疫情防控的志愿者，也想为疫情防控出一份力。

　　“我的爷爷是一名党员，在去年疫情发生时，他主动参加志愿服务队。他常说能为小区做点事儿，为居民服务，心里很高兴。”赵芊芊一边登记车辆信息一边说，每天从7时至23时，志愿服务队分四班轮流值勤，每班4个小时，负责查验小区居民的健康码并登记相关信息和小区消杀、车辆排查等工作，严把小区关口。

　　能和孙女一同从事志愿服务工作，赵聚锁打心眼儿里高兴。“这个时候，应该让年轻人得到锻炼。她思想积极向上，一直用实际行动向党组织靠拢，希望她早日加入中国共产党。”他说，他对孙女的要求很高，起初志愿者排班，他要求把孙女排在最艰苦的岗位上。

　　“其实我一早就要求到艰苦的岗位上工作，但是爷爷还不放心，不停地叮嘱我‘一定要有奉献精神’。”赵芊芊说。

　　不仅如此，这几天爷孙俩还想出了新招开展疫情防控宣传。“爷爷擅长打快板，我想把疫情防控与快板结合起来，联合我的同学组成宣传小分队进行疫情防控宣传。”赵芊芊说，用通俗易懂的语言、生动活泼的形式，让疫情防控深入人心。

　　这几天，在爷孙俩的带动下，小区越来越多的人参与到疫情防控中，一幕幕温暖的画面，带给人们信心和勇气。（记者 贾臻 通讯员 张宏波 蒋莎曼）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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