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市委组织部下发通知要求在疫情防控中充分发挥基层党组织和党员作用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.06 08:26

　　昨日，市委组织部下发《关于在疫情防控中充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的通知》(简称《通知》)，要求基层党组织和党员坚持人民至上、生命至上，践行伟大抗疫精神，让党旗在统筹灾后重建和疫情防控一线高高飘扬。

　　《通知》指出，要充分发挥各级党组织领导作用，形成“党政牵头、村(社区)动员、群防群控、稳防稳控”的工作格局。要健全农村、社区防护网格，农村依托党小组和广大党员力量，社区依托网格(小区)党支部、“红色物业”等，构筑群防群治抵御疫情的严密防线。要在关键部位、重要卡口、一线指挥部等新组建的团队中及时建立临时党组织。同时，医疗卫生机构党组织要全力以赴做好医疗救护、基础预防、知识普及等工作；企业党组织要科学统筹企业生产和疫情防控；学校党组织要引导教职员工有序有效开展线上教学和培训，确保师生健康；互联网企业党组织要加强正面宣传引导，积极提供技术支持等。

　　《通知》要求广大党员坚决服从党组织分配的工作任务，坚定站在疫情防控第一线。带头落实疫情防控措施，带头不聚会、不聚餐、不串门，带头不信谣、不传谣。各党支部书记、党小组长、党员“中心户”深入群众热心服务、动员群众互帮互助、组织群众联防联控。广泛设立党员“先锋岗”“示范岗”“责任区”，引导广大党员亮明身份，发挥作用。城市社区党员向所在社区报到，协助当好入户排查员、疫情防控宣传员、居家隔离服务员。

　　《通知》强调，县区、乡镇领导班子要坚持“三包三带三促”疫情防控工作机制，加强村居管理，落实好市委关于疫情防控的工作要求，严防疫情输入和扩散。要注重在一线考察识别干部，把在疫情防控中的表现作为评价和使用干部的重要因素；对患病、进行医学观察、被采取隔离等措施的党员、干部，要第一时间以党组织名义慰问，及时关心关爱，加强心理疏导，解除后顾之忧。要指导基层党组织发现和考验入党积极分子，对表现突出、符合条件的，及时发展入党；对不服从组织安排、影响疫情防控措施落实、畏惧退缩的党员，要及时处理。

　　此外，还要加强对疫情防控一线党员、干部的关心关爱，帮助解决实际困难。及时发现、宣传、表彰在疫情防控中涌现的基层党组织和党员、干部先进典型，营造不畏艰险、敢于胜利、奋勇争先的浓厚氛围。(记者 孙小蕊 通讯员 王国辉)
[ 责任编辑：崔利利]
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