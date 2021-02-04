外卖配送安全吗？看看骑手们的防疫措施

网络订餐，已经成为不少市民的习惯。疫情防控期间，通过网络订的餐能否被安全地送到消费者手中？配送人员落实疫情防控措施如何？记者进行了实地走访。

骑手将外卖放入智能取餐柜

网络订餐，已经成为不少市民的习惯。疫情防控期间，通过网络订的餐能否被安全地送到消费者手中？配送人员落实疫情防控措施如何？记者进行了实地走访。

接单前要测体温，餐箱、送餐车要全面消毒

确保骑手健康是实现安全送餐的第一步，他们每天上班前需要做哪些准备？

昨日9时30分前后，在位于涧西区的饿了么图鹰王府井站，骑手们陆续到达站点，“我们分早、午、晚三班，骑手每天接单前都要到站点消毒，现在消毒的是午班的骑手。”该站点负责人说，这是每名骑手接单前的必经环节。

由于当天早晨下雨，骑手被分为7人一组，在室内排好队，前后两人间隔1米，每人都佩戴口罩。首先进行餐箱消毒，然后测骑手体温，并用手机拍照记录，最后一步是检查送餐车能否正常使用，并对送餐车整体消毒。“每天的消毒工作都需要拍照记录并上传平台，之后骑手才能接单。”该站点负责人说。

记者从美团、饿了么平台了解到，骑手在每天接单前，都会到所属站点进行消毒、测体温。另外，记者随机采访了10余名骑手，他们绝大多数已接种新冠疫苗。饿了么政府事务部河南区域负责人说，8月前，该平台各站点已对所有骑手是否接触过中高风险地区人员进行了排查。

进店取餐要测温验码，餐品包装更严密

经过全方位消毒后，骑手开始接单。

记者走访发现，近几天，各商场、餐馆对骑手进店都有严格要求。在王府井购物中心和正大国际广场，进入商场的骑手均要佩戴口罩、出示健康码并测量体温。

在涧西区丽春路和洛龙区宜人路沿街餐饮店，多数商家针对到店内取餐的骑手，都要先检查健康码、测体温，无异常后才能让其取餐。

在餐品包装方面，商家也越来越注意严密包装，避免骑手直接接触食物。丽春路一家快餐店负责人说，目前店里比平常更注意餐品的安全，所有外卖配餐都使用牛皮纸包装袋，装袋后还要仔细密封。

小区加强防控措施，部分区域安装智能取餐柜

配送环节是安全送餐的最后一步，该环节的疫情防控措施是否落实到位？昨日11时30分，在王城国际中心北门，一名骑手拨通订餐用户电话询问后，扫了扫身旁取餐柜上的二维码，将餐品放入其中。“这是智能取餐柜，消费者不方便取餐时，我们就把餐品放入柜子里。”该骑手说。

五六分钟后，一位男士前来取走柜内餐品。整个过程，骑手和消费者没有见面。

记者了解到，自去年疫情爆发以来，美团和饿了么都在提倡“无接触”送餐。从去年开始，美团在王城国际中心、建业智慧港等区域设置了自助取餐柜。

同时，各居民小区也对骑手加强了防控措施。

专家提醒，确保网络订餐安全配送对疫情防控工作的推进非常重要，网络订餐配送平台、餐馆应严格落实戴口罩、测温验码、密封包装等措施。同时，消费者防疫不能松懈，在取餐时必须佩戴口罩，并与配送人员保持安全距离，或要求配送人员将餐品放在门外，实现不见面取餐。（记者 王雨 文/图）