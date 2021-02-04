机关党员变身防疫“哨兵”（疫情防控，志愿红在行动）

“阿姨，您戴好口罩，请测一下体温。”昨日早上7点半，在洛龙区太康路北侧的顺驰第一大街小区南门口，疫情防控值班点的桌子被早早支了起来，该值班点值班员杜月霞开始了一天的执勤。

志愿者开展入户走访

“阿姨，您戴好口罩，请测一下体温。”昨日早上7点半，在洛龙区太康路北侧的顺驰第一大街小区南门口，疫情防控值班点的桌子被早早支了起来，该值班点值班员杜月霞开始了一天的执勤。

早上七八点是小区居民出入高峰期，杜月霞和负责该小区的定鼎门社区网格长张晓晓忙着为居民测体温、登记、发放防疫手册。“我在区农业农村局工作，听说一线防控力量吃紧，就响应号召来了社区。”杜月霞说，到了一线就得担起防疫“哨兵”的职责，与社区工作人员共同筑牢防疫堡垒。

在不远处的世府名邸小区，同样来自洛龙区区直机关的值班员范森正与该小区网格长秦杨一起入户走访。“请注意关注自身健康状况，每天按时向网格长报备体温，生活上有任何需要帮助的地方，第一时间和我们联系。”向小区内的外地返洛居民了解具体行程后，范森给大家认真讲解防疫相关知识，并提醒他们及时接种疫苗。

定时巡逻防止人员聚集、入户排查登记信息……看到机关志愿者在各个值班点纷纷展开工作，定鼎门社区党委书记赵春阳松了一口气。“我们社区只有10名工作人员，全部进入小区也无法满足防控需求。”赵春阳说，社区防疫事无巨细，这次共有48名机关党员下沉到定鼎门社区，大大充实了一线防疫力量。

按照最新疫情防控要求，洛龙区发出通知，号召区直机关党员干部下沉到镇(街道)，助力打赢疫情防控阻击战。没想到，短短3个小时内，52个区直机关就组成了一支由487名党员干部组成的服务团队。他们被分批次、有重点地输送到辖区内10个镇(街道)，全部安排在各社区疫情防控值班点。

“每个值班点最多两个人，从早上8点执勤到晚上10点，要服从社区关于疫情防控的各项工作安排。”洛龙区相关负责人介绍，上岗前，这些志愿者全部进行了培训，大家纷纷表示，关键时刻冲锋在前是每一名党员的责任，要用实际行动守护人民群众生命安全。（记者 智慧 实习生 李玉冰 通讯员 姚嘉慧 文/图）