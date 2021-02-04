一次性病毒采样管“洛阳造”

日前，在新安县洛新产业集聚区洛阳恒恩生物科技有限公司，工作人员正加紧生产新冠肺炎检测用一次性使用病毒采样管。 日前，在新安县洛新产业集聚区洛阳恒恩生物科技有限公司，工作人员正加紧生产新冠肺炎检测用一次性使用病毒采样管。该产品用于人鼻腔或咽喉部病毒采集样本的收集、运输和储存等。 该公司是河南省疫情防控重点保障物资生产企业，目前全员上岗，加班加点生产，采样管日产量达8万支，助力郑州、洛阳等地医疗机构开展核酸检测工作。(记者 鲁博 通讯员 黄明 袁静 摄)