东魏与西魏对峙 两次交手东魏败

北魏后期，随着国内阶级矛盾的激化，统治集团内部的斗争愈演愈烈，特别是孝武帝元修与丞相高欢之间的矛盾已到了水火不容的地步。

北魏后期，随着国内阶级矛盾的激化，统治集团内部的斗争愈演愈烈，特别是孝武帝元修与丞相高欢之间的矛盾已到了水火不容的地步。

东魏西魏对立

孝武帝永熙三年(公元534年)，高欢从晋阳(今山西太原)发兵攻占洛阳，孝武帝元修逃奔关中，投靠关西大都督宇文泰，想通过他的势力制约高欢。

高欢先后两次派部将追赶孝武帝请他回洛未果。他在洛阳召集文武百官，训斥他们的不忠不孝，借机杀掉孝武帝的拥护者。接着，他又亲自到长安面见孝武帝，希望其能够回到洛阳，遭到拒绝。

高欢乘机以元修弃国逃跑为由，废其帝号，拥立孝文帝曾孙、清河王元亶之子、11岁的元善见为帝，迁都邺城(今河北临漳)，改元天平，东魏正式建立，高欢为丞相。

而孝武帝元修投靠宇文泰并没有躲过灾祸。永熙四年(公元535年)，宇文泰以元修与堂妹淫乱有伤大雅为由，把二人杀死，改立北魏孝文帝元宏之孙、临洮王元愉之子元宝炬为帝。

从此，北魏正式分裂为东魏和西魏，都于邺城的史称“东魏”，都于长安的史称“西魏”，历史进入东魏、西魏对立时期。这一时期的洛阳，虽已失去国都地位，但所处地理位置依然重要，成为双方争夺的焦点。

小关之战，高欢失败

公元537年，高欢率军造3座浮桥，准备从蒲坂(今山西永济)抢渡黄河。东西魏第一次大战小关之战拉开序幕。

高欢首先发兵西征，占据了汾水入黄河的龙门(今山西河津)，抵达蒲坂，率领大军造3座浮桥，准备抢渡黄河。

高欢策划兵分三路，自己率中军，先锋窦泰攻占潼关，派大将高昂从风陵(今山西风陵渡)渡黄河，驱兵南下，直取洛州(今陕西商州)，进而西进，形成南北夹击之势，然后攻取长安。

宇文泰看穿了高欢的军事意图。他对诸将说：“高欢三面围住我军，表面上搭建浮桥过河攻击，实际是想让窦泰从西进军攻打我们。窦泰屡战屡胜，将士必起骄心，我们可以先打败窦泰，再回击高欢。”

宇文泰的侄子宇文深率骑兵直出小关(在潼关之左)，果然打得窦泰猝不及防，此时宇文泰领兵杀出，大破窦泰，东魏兵死伤殆尽，窦泰自杀，高欢慌忙退兵。小关之战，高欢以失败告终。

沙苑之战，西魏以少胜多

公元537年，东魏丞相高欢为雪小关战败之耻，亲自率领大军20万赶往蒲津(今山西西南部、陕西大荔东)，第二次东西魏大战沙苑之战开始。

由于关中旱灾引发大饥荒，宇文泰带着不到1万人在弘农粮仓休整。听说高欢渡河来战，他立即入关准备。此时，东魏将领高敖曹已将弘农粮仓围住。

东魏将领纷纷献计献策：“分兵诸道，不与敌兵接战，等到麦收时候，敌方军民饿死大半，宇文泰不死也得投降。”“我军几十万士兵，可以把大军一分为二，相继而进。前军若胜，后军全力攻上，前军若败，后军可以接应。”但高欢报仇心切，执意率兵从蒲津渡过黄河。

宇文泰手下诸将以为，两军兵力悬殊，等高欢军队西行才是两军交战的最好时机。但宇文泰坚持认为：“高欢如果到了长安，民众会归服于他。现在趁他刚刚来，正好一举击破。”于是，宇文泰命将士们在渭水架设浮桥，携带3天的粮食，距高欢军60里屯军；同时命人化装混入高欢军营内侦察。

高欢得知宇文泰兵至渭曲，部下介绍了渭曲地形：“芦苇茂密，泥泞不堪，士兵交战用不上全力。”高欢一听灵机一动：“放把大火把敌军烧死，怎么样？”大将侯景却说：“应该生擒宇文泰。”大将彭乐请战：“我们人多势众，百人擒一人，还怕不打胜仗？”于是高欢下令出击。

东魏兵个个贪功冒进，战阵散不成形。宇文泰趁东魏军轻敌乱阵之时，把高欢大军截为两段，在沙苑一举击溃东魏军队。高敖曹得知东魏军队溃败，从弘农撤围，退保洛阳。（记者 贾臻）