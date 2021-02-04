领取高招录取新生纸质档案：暂停

受疫情影响，根据省招办安排，我市暂停领取高招录取新生纸质档案，后续工作视疫情防控形势再安排。

受疫情影响，根据省招办安排，我市暂停领取高招录取新生纸质档案，后续工作视疫情防控形势再安排。

“在高招录取过程中，使用的是考生的电子档案，电子档案主要内容与纸质档案(包括考生高级中等教育阶段档案和考生报名表、体检表、志愿表等)一致。已录取考生，凭录取通知书等领取纸质档案，报到时交给录取高校。”市招生考试中心普招科科长高冰南介绍，我市考生纸质档案领取工作8月2日开始。为减少人员流动和聚集，根据省招办安排，领取工作于8月5日暂停。

没有纸质档案，是否会影响考生入学？高冰南表示，省招办已通知在豫招生高校，根据考生电子档案正常办理新生入学手续。在提供考生电子档案的同时，我省还向高校提供录取新生高考答题卡图片，为新生入学复查提供参考依据。

此外，受疫情影响，不少高校调整新生报到时间。高冰南提醒洛阳已被录取的考生，及时关注高校发布的通知，按要求执行。(刘敏)