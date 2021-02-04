疫情期间，如何确保网络订餐配送安全？记者实地走访

疫情防控期间，网络订餐能否安全地送到消费者手中？配送人员落实疫情防控措施如何？昨日记者进行了实地走访。

疫情防控期间，网络订餐能否安全地送到消费者手中？配送人员落实疫情防控措施如何？昨日记者进行了实地走访。

接单前：测温消毒少不了

昨日9时30分许，在位于涧西区的饿了么图鹰王府井站，骑手们陆续到达站点。“每天的消毒工作都须拍照记录并上传至平台，之后骑手才可以接单。”该站点负责人介绍，首先，要对餐箱等进行消毒；其次，站点工作人员要对骑手测量体温，并用手机拍照记录；最后，检查送餐车能否正常使用，并对其进行整体消毒。

记者从多家网络订餐配送平台了解到，网络订餐配送人员在每天接单前，都会到所属站点进行全方位消毒、测量体温，并被要求全程戴口罩。此外，相关平台的绝大多数工作人员已接种新冠疫苗。

取餐：先出示健康码

记者走访发现，连日来，各商场、餐馆对网络订餐配送人员进店加强了管控。在涧西区王府井购物中心和洛龙区正大国际广场，进入商场的网络订餐配送人员均须戴口罩、出示健康码并测量体温。

在餐品包装方面，商家也越来越注意严密包装，避免网络订餐配送人员直接接触食物。丽春路一家快餐店负责人说，店里比平常更注意餐品安全，所有网络订餐使用牛皮纸包装袋，装袋后还要用订书机仔细密封。

送达：小区管控更严密

配送环节至关重要。昨日11时30分许，在西工区中州中路附近某商务楼，网络订餐配送人员小张在同订餐客户一番电话交流后，用手机扫了扫身旁智能取餐柜上的二维码，将餐品放在一个小柜子里。“眼下，我们提倡无接触取餐。”小张说。

此外，居民小区也对网络订餐配送人员加强了管控。

专家提醒，确保网络订餐安全配送对疫情防控工作的推进非常重要，网络订餐配送平台、餐馆应严格落实戴口罩、测温验码、密封包装等措施。同时，消费者防疫措施不能松懈，在取餐时必须戴口罩，并保持安全距离，或要求网络订餐配送人员将餐品放在门外，实现不见面取餐。（记者 王雨）