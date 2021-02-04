洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市互联网辟谣平台上线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.05 22:46

　　“流感疫苗、肺炎疫苗能预防感染新冠病毒？假的！”“暴雨会对自来水水质产生影响？谣言！”……互联网时代，面对海量网络信息，用户该如何辨别真伪？即日起，洛阳市互联网辟谣平台正式上线，将为洛阳网民提供识谣、辨谣、捉“谣”的权威渠道。

　　此次上线的互联网辟谣平台由洛阳市互联网信息办公室主办、洛阳网承办，设置“权威发布”“谣言曝光台”“举报专区”“法律法规”“以案说法”等五大板块。登录该平台，广大网民不仅能够看到近期重要辟谣信息，还能通过“谣言查证”功能甄别信息真伪。

　　同时，如果广大网民发现有人通过网络传播暴力、色情、赌博、诈骗等方面信息，恶意发布网络谣言、疫情不实信息等，即可登录洛阳市互联网辟谣平台，或者通过“精彩洛阳”微信公众号“微互动”栏目，找到相应举报入口进行在线举报，让违法和不良信息无处遁形。

　　“洛阳市互联网辟谣平台正式上线，旨在为广大群众提供一个举报谣言、辨识谣言、了解真相的权威渠道，打造全市网络辟谣工作主阵地。”市互联网信息办公室相关负责人表示，下一步，市互联网信息办公室将进一步强化基础管理，完善网络综合治理，持续加大互联网信息传播秩序整治力度。同时，欢迎广大网民积极举报网上违法和不良信息，共同维护良好的网络舆论生态，构建清朗网络空间。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 刘鹏）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·七旬老人眩晕 病根竟在耳朵里
  • ·出门多备几个口罩 湿了就要及时换
  • ·孩子左眼间歇性斜视 要通过手术矫正吗
    		•
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
        在伊滨区佃庄镇，有这样一个村落，因宋代名相吕蒙正而得名、闻名，至今仍保留着吕蒙正少年苦读的寒窑，这个...
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
  • ·漫步石头部落 哼起“田园牧歌”
    		•  
    新闻排行
  • 防疫标语接地气 只为走进人心里
  • 10级阵风、暴雨！洛阳发布大风、暴雨...
  • 洛阳将为12岁至17岁在校生开设新冠疫...
  • 洛阳两个石化重大项目加快推进（树牢...
  • 洛阳今日多云间阴天 局地有大雨并伴有...
  • 郑州发布15号通告：对部分区域实行封...
  • 2021年洛阳中招一次补录分数线公布 ...
  • 寒门学子高考成绩618分 希望好心人助...
  • 筑牢疫情防线 保证安全生产
  • 爱心企业向洛阳交通运输局捐赠百万口...
    		•
    百姓呼声
  • · 免费的电动车上牌照，为啥强卖三责险？
  • · 芳华路接纱厂路路口桥梁震动是否正常
    • 精彩图片
    状态良好！洛阳地铁2号...
    洛阳北郊机场再次升级...
    洛阳冰玉制冷设备制造...
    防疫标语接地气 只为走...
    精彩热帖

    宜阳南环路建设者

    爱舞的小精灵们

    夏花之绚烂

    雨中的荷花
    /夏游上阳宫
    /老赵：到宜阳玩别忘了这个景区！
    /我用相机做画笔 描绘新版《爱莲说》
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605