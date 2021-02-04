洛阳市互联网辟谣平台上线

“流感疫苗、肺炎疫苗能预防感染新冠病毒？假的！”“暴雨会对自来水水质产生影响？谣言！”……互联网时代，面对海量网络信息，用户该如何辨别真伪？即日起，洛阳市互联网辟谣平台正式上线，将为洛阳网民提供识谣、辨谣、捉“谣”的权威渠道。

“流感疫苗、肺炎疫苗能预防感染新冠病毒？假的！”“暴雨会对自来水水质产生影响？谣言！”……互联网时代，面对海量网络信息，用户该如何辨别真伪？即日起，洛阳市互联网辟谣平台正式上线，将为洛阳网民提供识谣、辨谣、捉“谣”的权威渠道。 “流感疫苗、肺炎疫苗能预防感染新冠病毒？假的！”“暴雨会对自来水水质产生影响？谣言！”……互联网时代，面对海量网络信息，用户该如何辨别真伪？即日起，洛阳市互联网辟谣平台正式上线，将为洛阳网民提供识谣、辨谣、捉“谣”的权威渠道。 此次上线的互联网辟谣平台由洛阳市互联网信息办公室主办、洛阳网承办，设置“权威发布”“谣言曝光台”“举报专区”“法律法规”“以案说法”等五大板块。登录该平台，广大网民不仅能够看到近期重要辟谣信息，还能通过“谣言查证”功能甄别信息真伪。 同时，如果广大网民发现有人通过网络传播暴力、色情、赌博、诈骗等方面信息，恶意发布网络谣言、疫情不实信息等，即可登录洛阳市互联网辟谣平台，或者通过“精彩洛阳”微信公众号“微互动”栏目，找到相应举报入口进行在线举报，让违法和不良信息无处遁形。 “洛阳市互联网辟谣平台正式上线，旨在为广大群众提供一个举报谣言、辨识谣言、了解真相的权威渠道，打造全市网络辟谣工作主阵地。”市互联网信息办公室相关负责人表示，下一步，市互联网信息办公室将进一步强化基础管理，完善网络综合治理，持续加大互联网信息传播秩序整治力度。同时，欢迎广大网民积极举报网上违法和不良信息，共同维护良好的网络舆论生态，构建清朗网络空间。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 刘鹏）